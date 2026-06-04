Ливерпуль подписал контракт с Антони Ираолой

Клуб «Ливерпуль» официально объявил о назначении Антони Ираолы новым главным тренером команды. Испанский специалист присоединится к «красным» перед сезоном-2026/27, чтобы сменить Арне Слота на посту наставника. Руководство мерсисайдцев подтвердило достижение соглашения с 43-летним тренером, который станет преемником Слота, покинувшего клуб в субботу. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Ираола привлек внимание «Ливерпуля» после трех успешных сезонов во главе «Борнмута» в Английской Премьер-лиге. Его работа на южном побережье отличалась прогрессивным стилем игры. В прошлом месяце он вывел «Борнмут» на шестое место в турнирной таблице, что впервые в истории клуба позволило получить путевку в еврокубки.

Новый тренер выразил радость от перехода в один из самых авторитетных клубов мира. «Я очень взволнован. «Ливерпуль» — один из величайших клубов мира. Меня привлекает атмосфера здесь, болельщики и возможность работать с футболистами высокого уровня. Возможность бороться за трофеи — самый привлекательный вызов для любого тренера», — сказал Ираола в интервью официальному сайту клуба.

Уроженец Страны Басков в Испании, Ираола в игровой карьере выступал преимущественно на позиции правого защитника и провел более 500 матчей за «Атлетик Бильбао». Начав тренерскую карьеру в 2018 году, специалист продемонстрировал свои тактические навыки в кипрском АЕКе из Ларнаки и испанском «Мирандесе».