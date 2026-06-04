Бавария договорилась с защитником сборной Германии

·113·Спорт
Бавария договорилась с защитником сборной Германии

Мюнхенская «Бавария» сделала важный шаг в трансфере звезды «Айнтрахта» Натаниэля Брауна. По данным, руководство клуба и футболист достигли полного устного соглашения. Команда под руководством Винсента Компани определила 22-летнего левого защитника как главную цель в процессе обновления состава. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Натаниэль Браун, известный своими яркими выступлениями в Бундеслиге, сейчас готовится к чемпионату мира в составе сборной Германии. Сообщается, что футболист принял условия долгосрочного контракта с мюнхенским клубом до 2031 года. «Бавария» рассматривает его как универсального игрока, способного играть не только в защите, но и на позиции крайнего полузащитника.

Однако переговоры между клубами еще не завершены. Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше требует 60 миллионов евро за талантливого защитника. Эта высокая цена может привести к задержке трансфера или его полной остановке. «Бавария» пока не дала полного согласия на выплату этой суммы.

Такая неопределенность ситуации вселяет надежду в других европейских гигантов. «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид» также могут включиться в борьбу за Натаниэля Брауна. Особенно «Арсенал» включил этого футболиста в свой короткий список для усиления обороны. Если «Бавария» не решит финансовые вопросы быстро, ожидается, что лондонский клуб перехватит трансфер.

В прошлом сезоне Натаниэль Браун провел 42 матча за «Айнтрахт», забив 4 гола и отдав 6 результативных передач. Хотя его команда заняла 8-е место в Бундеслиге и осталась без еврокубков, личные показатели футболиста продолжают привлекать внимание топ-клубов.

БаварияРеал МадридАрсеналТрансферыБундеслига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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