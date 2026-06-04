Bugatti впервые представила телевизор: он обладает необычным дизайном

Бренд гиперкаров Bugatti совместно с австрийской компанией К СИД представил трансформирующийся телевизор Н1. Эта новинка позиционируется как эксклюзивное аудиовизуальное решение класса люкс и производится на заказ для владельцев вилл, яхт и элитной недвижимости. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Дизайн устройства вдохновлен гиперкаром Bugatti Турбиллон. Корпус изготовлен из авиационного алюминия и углеродного волокна (карбона), а знаменитая линия К-Лине, характерная для автомобильного мира, перешла в сферу бытовой электроники. Эта плавная линия, разработанная Жаном Бугатти, огибает корпус гиперкаров, визуально разделяя салон.

В сложенном виде телевизор напоминает современный дизайнерский арт-объект, но при нажатии кнопки полностью раскрывается за 45 секунд. Покупателям предлагаются версии диагональю 110, 137 и 165 дюймов на базе панелей 4К МикроЛЭД. Экран поддерживает технологию ХДР10+ и обеспечивает яркость до 4000 нит.

Кроме того, устройство может поворачиваться на 180 градусов и оснащено специальной технологией, скрывающей стыки между панелями. Аудиосистема основана на динамиках Висдом Аудио, которые автоматически выдвигаются при включении телевизора. Каждый экземпляр можно персонализировать с использованием оригинальных цветов автомобилей Bugatti, кожаной отделки и индивидуальных табличек с гравировкой.

Официальная цена пока не разглашается, однако аналогичные стандартные модели компании К СИД стоят около 400 000 долларов. Ожидается, что версия под брендом Bugatti будет еще дороже.