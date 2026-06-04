Рэй Далио предупредил о формировании пузыря на рынке искусственного интеллекта

Основатель хедж-фонда Бридгеватер Ассокиатес, миллиардер Рэй Далио заявил, что стремительный рост рынка искусственного интеллекта (ИИ) свидетельствует о формировании инвестиционного пузыря, который рано или поздно может лопнуть. В интервью телеканалу Bloomberg Телевисион Далио подчеркнул, что все крупные технологические революции сопровождаются периодами чрезмерных инвестиций. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По его словам, участники рынка стоят перед сложным выбором: либо тратить слишком много капитала для захвата доли рынка, либо упустить возможности конкурентам из-за недостаточных инвестиций. В последние месяцы одним из главных драйверов фондового рынка стали производители полупроводников, ориентированные на инфраструктуру ИИ. Спрос на высокопроизводительные чипы для центров обработки данных привел к рекордным котировкам и спорам о перегреве сектора.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг, отвечая на опасения инвесторов, отмечал, что инвестиции в рынок ИИ приносят «экстремально высокую» доходность, а текущий технологический цикл стабилен. Однако Далио обращает внимание на фундаментальный риск: по его мнению, пузырь лопнет, когда ожидания начнут превращаться в реальные денежные потоки, и рынок будет вынужден переоценить потенциал прибыльности компаний.

Миллиардер отметил, что текущая динамика в секторе ИИ может повторить типичный сценарий технологических циклов, когда период бурного роста сменяется болезненной коррекцией, независимо от реальной ценности технологии. Для справки, Рэй Далио в 2025 году полностью вышел из управления Бридгеватер Ассокиатес, продал свою долю и покинул совет директоров.