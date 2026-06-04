Рафаэл Леан близок к уходу из «Милана»: «Галатасарай» предложил ему вдвое большую зарплату

Ожидается, что талантливый португальский нападающий Рафаэл Леан завершит выступления в Серии А и переберется в чемпионат Турции. Согласно последним сообщениям, стамбульский «Галатасарай» стал главным претендентом на футболиста. После сложного сезона на «Сан-Сиро» Леан получил от турецкого гранда финансово очень привлекательное предложение. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Ла Gazzetta делло Sport, «Галатасарай» готов платить Рафаэлу Леану 10 миллионов евро в год плюс бонусы. Это почти вдвое больше его текущей зарплаты в «Милане», составляющей 5,5 миллиона евро. После подписания таких звезд, как Мауро Икарди и Виктор Осимхен, турецкий клуб сделал Леана своей следующей главной трансферной целью.

Сам 26-летний футболист, находясь в расположении сборной Португалии, открыто заявил о готовности к новым вызовам. После неудачного сезона, в котором «Милан» лишился путевки в Лигу чемпионов, Леан подчеркнул: «Я отдал все силы, теперь хочу новых вызовов в другой лиге». Это заявление свидетельствует о завершении отношений между клубом и игроком.

Однако процесс трансфера может затянуться до августа. Пока «Милан» занят поисками нового главного тренера и спортивного директора, «Галатасараю» из-за лимита на легионеров в турецкой Суперлиге сначала необходимо продать иностранных игроков из состава. Только после этого турки смогут сделать официальное предложение итальянскому клубу.