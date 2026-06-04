Билеты на бой Конора Макгрегора распроданы за 4 минуты

·219·Спорт
Билеты на бой Конора Макгрегора распроданы за 4 минуты

Билеты на турнир UFC 329, который пройдет в Лас-Вегасе (США), были распроданы за очень короткое время. По данным зарубежных СМИ, продажа билетов завершилась всего за 240 секунд после старта.

Цены на билеты составили 600 долларов за места на верхних ярусах арены и 43 тысячи долларов за места в первом ряду у октагона.

Главным боем турнира, который состоится 11 июля, станет реванш между ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором и бывшим чемпионом UFC в полулегком весе Максом Холлоуэем. Поединок пройдет в полусреднем весе.

Это второй бой между этими спортсменами. Впервые они вышли в октагон в августе 2013 года, и тогда Макгрегор одержал победу единогласным решением судей.

Сообщается, что Конор Макгрегор заработает 15 миллионов долларов за этот бой. Также для ирландского спортсмена предусмотрен дополнительный бонус, размер которого пока не разглашается.

Напомним, он является первым бойцом в истории UFC, который одновременно владел чемпионскими поясами в двух весовых категориях.

Конор МакгрегорМакс ХоллоуэйUFCЛас-ВегасИрландия
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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