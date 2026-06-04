Поддерживаемый Сэмом Альтманом стартап Хелион привлек 465 млн долларов инвестиций

Поддерживаемый Сэмом Альтманом стартап в области термоядерного синтеза Хелион объявил в четверг о привлечении 465 миллионов долларов в рамках нового раунда финансирования. В результате этих инвестиций общая оценка компании достигла 15,5 миллиарда долларов. Эти средства будут направлены на завершение первого проекта электростанции Хелион — Орион. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно условиям контракта с Microsoft, стартап планирует поставлять термоядерную энергию в сеть к 2028 году. Раунд инвестиций серии Г возглавил Триве Капитал. Также в процессе приняли участие новые инвесторы, такие как Алта Парк Капитал, Анти Фунд, БоксГруп и Лукс Капитал, а также существующие партнеры, включая СофтБанк Висион Фунд 2 и Каприкорн Течнологй Импакт Фундс.

Технологический подход Хелион отличается от подходов других конкурентов. В то время как большинство стартапов планируют использовать паровые турбины для преобразования тепла в электричество, Хелион намерен получать электроэнергию непосредственно от магнитов. При расширении плазмы внутри реактора она создает сопротивление магнитным полям, и эта сила преобразуется в электрическую энергию, подобно системе рекуперативного торможения в электромобилях.

Сектор термоядерной энергетики в последние месяцы находится в центре внимания инвесторов. Такие компании, как Фокусед Энергй и Теа Энергй, также недавно привлекли крупные инвестиции. Для технологических гигантов, занимающихся искусственным интеллектом, термоядерный синтез выглядит очень привлекательным как практически неисчерпаемый и чистый источник энергии, что в будущем может полностью изменить энергетические рынки стоимостью в триллионы долларов.