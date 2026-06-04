Ювентус отказался от трансфера Алиссона и обратил внимание на Эмилиано Мартинеса

·88·Спорт
Ювентус отказался от трансфера Алиссона и обратил внимание на Эмилиано Мартинеса
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Туринский «Ювентус» после неудачных попыток приобрести вратаря «Ливерпуля» Алиссона Беккера переключил внимание на Эмилиано Мартинеса. Несмотря на сообщения о достижении личного соглашения с бразильским голкипером, мерсисайдский клуб не желает продавать своего лидера. Это вынудило «старую синьору» рассмотреть другие варианты перед началом нового сезона. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

«Ливерпуль» активировал опцию продления контракта с Алиссоном еще на 12 месяцев, стремясь сохранить стабильность состава. Клуб Английской Премьер-лиги решил не отпускать основного вратаря после ухода ряда опытных игроков. В связи с этим руководство «Ювентуса» сформировало список альтернативных кандидатов на трансферном рынке.

По информации издания Gazzetta, вратарь «Астон Виллы» и чемпион мира 2022 года Эмилиано Мартинес стал главной целью туринского клуба. 33-летний аргентинский голкипер выразил готовность к новым вызовам. Его трансферная стоимость оценивается примерно в 20 миллионов евро, однако годовая зарплата в 6 миллионов евро может создать финансовые трудности для «Ювентуса».

Параллельно туринцы следят за вариантом с вратарем «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио. 29-летний итальянский голкипер хочет вернуться в Серию А. Зарплата Викарио значительно ниже, чем у Эмилиано Мартинеса (3–4 миллиона евро в год), что лучше соответствует экономическим планам руководства «Ювентуса». В настоящее время клуб стоит перед выбором одного из этих двух кандидатов.

ЮвентусЛиверпульАлиссон БеккерЭмилиано МартинесТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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