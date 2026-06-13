Ибрагимович дал оригинальный ответ на спор о Месси и Роналду

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович вновь привлек внимание болельщиков своим необычным ответом. На многолетний спор в футбольном мире о том, кто лучше — Лионель Месси или Криштиану Роналду, Златан отреагировал в своей привычной манере: с юмором, уверенностью и харизмой.

Во время участия в шоу Джиммй Киммел Ливе Ибрагимовича спросили о Месси и Роналду. В ходе беседы упоминалось, что оба футболиста участвовали в шести чемпионатах мира.

На вопрос «Вы их знаете?» Златан ответил с присущим ему спокойствием.

«Да, одного из них, Месси. Я играл с ним в «Барселоне»», — сказал Ибрагимович.

Известно, что Златан Ибрагимович и Лионель Месси выступали вместе за «Барселону» в 2009–2010 годах. Хотя период шведского форварда в Каталонии был недолгим, он является одним из тех игроков, кто вблизи видел потенциал Месси на поле.

В ходе беседы был задан самый интересный вопрос: «Кто лучший?»

Ибрагимович подошел к этому вопросу сначала серьезно. По его мнению, спор о футболистах уровня Месси и Роналду будет продолжаться вечно. Одну неделю выше ставят одного, на следующей — другого. Но, по мнению Златана, победа Месси на последнем чемпионате мира укрепила его позиции в этом споре.

«На таком уровне одну неделю обсуждают одного, на следующей — другого. Но после того, как Месси выиграл последний чемпионат мира, он поднял планку и поставил точку в этом обсуждении», — сказал он.

Этот ответ стал неожиданным для многих, так как Ибрагимович обычно любит в шутливой форме называть себя одной из самых значимых фигур в футболе. Поэтому ведущий шоу отметил, что это не тот ответ, который ожидаешь от Златана.

Тогда Ибрагимович применил свой фирменный стиль. Когда его попросили дать ответ «настоящего Златана», ситуация стала еще интереснее.

«Вы спрашиваете, кто лучше: Месси или Роналду? Я говорю — Златан», — заявил легенда шведского футбола.

Этот ответ вызвал смех и аплодисменты в зале. Ведь за свою карьеру Златан прославился не только голами, но и своей уверенностью, резкими заявлениями и запоминающимися шутками.

Конечно, это высказывание Ибрагимовича было сделано в шутливой форме. Но в нем чувствуется огромная харизма, присущая Златану. Он признает величие Месси и Роналду, но при этом не забывает подчеркнуть свою уникальность в истории футбола.

Спор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду продолжается среди футбольных фанатов до сих пор. После победы Месси на чемпионате мира многие стали называть его величайшим игроком в истории. Сторонники Роналду же приводят в качестве аргументов рекорды португальской звезды, его голы и успехи в различных чемпионатах.

Златан же поставил в этом споре свою точку: сначала признал победу Месси на чемпионате мира, а затем, как обычно, заставил всех рассмеяться ответом «лучший — Златан».

Роль Ибрагимовича в футболе также особенная. Выступая за такие клубы, как «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси», он оставил свой след практически везде. Его карьера была наполнена голами, трофеями и незабываемыми фразами.

Именно поэтому каждое интервью Златана интересно болельщикам. Даже покинув поле, он все еще имеет свое слово в футбольных дискуссиях. Вместо того чтобы давать простые ответы, он всегда говорит в своем стиле — с долей юмора, уверенности и провокации.

Так случилось и в этот раз. Златан Ибрагимович добавил еще одну запоминающуюся фразу в вечный спор о Месси и Роналду. Споры о том, кто является величайшим в футболе, будут продолжаться, но для Златана ответ всегда готов: «Златан».