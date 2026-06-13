Узбекские болельщики сталкиваются с трудностями при получении визы в США

В то время как на североамериканских полях в самом разгаре крупнейший в истории чемпионат мира по футболу 2026 года, для узбекских болельщиков появились не самые приятные новости. Несмотря на то, что вся страна с нетерпением ждет дебютного матча нашей национальной сборной, многие соотечественники, планировавшие отправиться за океан, чтобы поддержать «белых волков» прямо на стадионах, столкнулись с неожиданными проблемами. Всемирно известное BBC сообщает со ссылкой на свои надежные источники, что Узбекистан вошел в число 11 стран, гражданам которых чаще всего отказывали в получении визы в США перед стартом мундиаля.

Анализ официальных и открытых данных Государственного департамента США показывает, что для наших соотечественников в получении виз категории Б1/Б2, которые необходимы для туризма, деловых поездок и посещения футбольных матчей, показатель отказов превысил 50-процентную отметку.

Каждый второй узбекский болельщик не смог получить визу

Согласно текущим статистическим данным, уровень отказов в выдаче виз США для граждан нашей страны составляет 52–53 процента. Проще говоря, консульское собеседование каждого второго узбекского футбольного болельщика, подавшего документы, чтобы лично вдохновить любимую сборную на стадионах США, завершилось неудачей, и они лишились возможности отправиться за океан.

Как стало известно, в этот «черный список», помимо Узбекистана, вошли еще 10 государств, где показатель отказов в визах превышает 40 процентов. Самое интересное, что все эти страны являются участниками финальной стадии исторического мундиаля, в котором соревнуются 48 команд. Самая печальная и тяжелая ситуация для болельщиков наблюдается в Сенегале — там показатель отказов в визах превысил 70 процентов. Также серьезные трудности в посольствах США испытывают жители Ганы и Демократической Республики Конго, которая попала в одну группу с нашей сборной.

Установлен рекорд мундиаля по продаже билетов!

Несмотря на сложную ситуацию с визами в США, этот фактор нисколько не убавляет огромного ажиотажа вокруг узбекского футбола. Стоит напомнить, что национальная сборная Узбекистана впервые в своей истории пробилась в финальную стадию чемпионата мира, став единственной гордостью всего Центральноазиатского региона на турнире.

По результатам жеребьевки наши представители в группе «К» проведут решающие матчи против сборных Португалии, Колумбии и ДР Конго. Свой первый исторический матч наша национальная сборная начнет 18 июня в 07:00 по ташкентскому времени на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико против сильной Колумбии.

Исторический инсайд: Самое радостное и вдохновляющее заключается в том, что именно этот матч между сборными Узбекистана и Колумбии был официально зарегистрирован как игра с наибольшим количеством проданных билетов среди всех матчей текущего чемпионата мира, установив абсолютный рекорд мундиаля! Мировая общественность и местные болельщики проявляют огромный интерес к игре наших парней.

А миллионы преданных болельщиков, оставшихся дома из-за невозможности получить визу, будут поддерживать представителей нашей страны перед экранами телевизоров, посылая им бесконечные молитвы и душевную поддержку. Вперед, Узбекистан!

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