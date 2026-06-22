Месси открыл счет в матче Аргентины и Австрии

·3·Спорт
Месси открыл счет в матче Аргентины и Австрии

Завершился первый тайм встречи между сборными Аргентины и Австрии в группе «J» чемпионата мира 2026 года. Аргентина ушла на перерыв, ведя в счете 1:0. Единственный гол первого тайма на 38-й минуте забил Лионель Месси.

Аргентина больше контролировала мяч в первые 45 минут. Показатель владения мячом у команды составил 60 процентов, у Австрии этот показатель был 40 процентов. Аргентинцы совершили 285 передач, 92 процента из которых были точными. Австрия отдала 185 пасов с точностью 82 процента.

По количеству ударов Аргентина также лидирует. Команда трижды пробила по воротам соперника, один из которых был точным и завершился голом. Австрия нанесла два удара, но ни один из них не достиг ворот.

Австрия в первом тайме дважды подала угловой, в то время как Аргентина не заработала ни одного углового. Футболисты Аргентины нарушили правила восемь раз, у Австрии зафиксировано четыре фола. Один игрок Австрии получил желтую карточку. Красных карточек не было.

После первого тайма вероятность победы Аргентины оценивается в 80 процентов. Вероятность ничьей составляет 15 процентов, а победы Австрии — 5 процентов.

Согласно живому турнирному положению, Аргентина после двух игр занимает первое место в группе «J» с шестью очками. Австрия с тремя очками занимает вторую строчку.

АргентинаАвстрияЛионель МессиЧемпионат мираГруппа J
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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