Жозе Моуринью раскрыл подробности периода в «Реал Мадрид» и конфликта с Касильясом

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью вновь вспомнил об одном из самых скандальных периодов своей карьеры —«Реал Мадрид»когда он возглавлял. В документальном фильме, показанном на Netflix, португальский специалист подробно рассказал о первых встречах в королевском клубе, требованиях звездных футболистов и остром конфликте с капитаном команды Икером Касильясом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным иксбт.ком, одной из главных тем новой картины стало прибытие Моуринью в мадридский клуб в 2010 году и его столкновение с атмосферой в раздевалке. Тренер отметил, что своеобразные привычки и привилегии игроков команды в тот период полностью противоречили его принципам строгой дисциплины.

Первые разговоры с Икером Касильясом

По словам Жозе Моуринью, уже первые три разговора с Икером Касильясом показали, что в команде существуют серьезные проблемы, требующие решения. Опытный вратарь и капитан выступил перед тренером с несколькими специфическими требованиями.

В частности, Касильяс попросил предоставить игрокам сборной Испании больше выходных. Кроме того, сославшись на пробки в Мадриде, он предложил перенести начало тренировок на час позже, а перед матчами встречаться непосредственно на стадионе вместо традиционного сбора в отеле.

Моуринью сказал об этом следующее: «За короткое время я понял, что их избаловали». Эта цитата ярко раскрывает тогдашнее настроение специалиста и его философию работы со звездами.

Классико и разногласия в сборной

В документальном фильме также упоминаются другие факторы, приведшие к обострению отношений между Моуринью и Касильясом. В частности, конфликт усилился после того, как напряженность в матчах между «Реал Мадрид» и «Барселоной» начала влиять на атмосферу в сборной Испании.

В тот период Икер Касильяс попытался связаться с капитаном «Барселоны» Хави Эрнандесом, чтобы смягчить отношения между игроками двух команд. Этот шаг вызвал резкое недовольство Моуринью и еще больше усугубил противостояние между тренером и капитаном.