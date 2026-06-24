ЧМ-2026. Англия – Гана (смотрите опасные моменты матча)

Во 2-м туре группы Л чемпионата мира сборная Англии встретилась со сборной Ганы.

В этом скучном противостоянии счет так и не был открыт — 0:0. В итоге англичане с 4 очками сохранили лидерство в группе. Гана с таким же количеством очков занимает второе место.

ЧМ-2026. 2-й тур

Англия – Гана 0:0

Команда Тухеля в 3-м туре сразится со сборной Панамы. Представитель Африки же проведет матч против сборной Хорватии.