ЧМ-2026. Англия – Гана (смотрите опасные моменты матча)

·42·Спорт
ЧМ-2026. Англия – Гана (смотрите опасные моменты матча)

Во 2-м туре группы Л чемпионата мира сборная Англии встретилась со сборной Ганы.

В этом скучном противостоянии счет так и не был открыт — 0:0. В итоге англичане с 4 очками сохранили лидерство в группе. Гана с таким же количеством очков занимает второе место.

ЧМ-2026. 2-й тур
Англия – Гана 0:0

Команда Тухеля в 3-м туре сразится со сборной Панамы. Представитель Африки же проведет матч против сборной Хорватии.

АнглияГанаПанамаХорватияТухель
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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