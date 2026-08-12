Венчурный фонд Аккел привлёк 550 миллионов долларов для Индии

Компания Аккел, один из известных венчурных инвесторов, успешно закрыла новый фонд объёмом 550 миллионов долларов, ориентированный на индийский рынок. Эти средства были собраны всего за несколько недель и в объёме, превысившем целевой показатель, как часть глобальной сети фондов общей стоимостью 3,5 миллиарда долларов. Как сообщает издание TechCrunch, процесс привлечения финансирования прошёл несмотря на то, что в предыдущем фонде компании по-прежнему оставалось достаточно средств для инвестиций. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает Techcrunch.ком.

По данным источников, Аккел всё ещё располагает более чем 55 % средств предыдущего индийского фонда объёмом 650 миллионов долларов, созданного 19 месяцев назад, для инвестирования. Решение привлечь новый фонд в условиях достаточного объёма капитала на рынке свидетельствует о высокой уверенности инвесторов в долгосрочных перспективах региона.

Ключевые направления в будущем и искусственный интеллект

Руководство Аккел считает, что следующая волна стартапов в Индии будет охватывать не только искусственный интеллект, но и потребительский интернет, финтех и передовое производство. Фонд рассматривает искусственный интеллект не как отдельную инвестиционную категорию, а как горизонтальную технологию, связывающую все остальные отрасли.

По словам партнёра компании Шекхара Кирани, в Индии достаточно капитала для проектов на ранних стадиях в сферах искусственного интеллекта, потребительских сервисов, финтеха, передового производства и глубоких технологий (дип теч). Аккел продолжит поддерживать лучшие команды, способные стать лидерами на местном рынке и впоследствии добиться глобального успеха.

Уровень приложений и программного обеспечения

В последние годы глобальные инвесторы обсуждают способность Индии создавать конкурентоспособные на мировом уровне стартапы в сфере искусственного интеллекта после того, как страна осталась в стороне от гонки базовых моделей, которую ведут OpenAI и Anthropic. Однако Аккел видит особенно большие возможности в разработке приложений на базе искусственного интеллекта, инфраструктуры, а также программного обеспечения для корпоративных и потребительских задач.

Как отмечает представитель Аккел Праянк Сваруп, хотя первоначально основные усилия были сосредоточены на создании больших языковых моделей (LLM), сейчас огромные возможности открываются на уровне приложений. Индийские стартапы опираются на существующие модели и решают корпоративные задачи, сочетая инженерный потенциал страны и опыт оказания услуг с искусственным интеллектом.

Ярким примером может служить поддерживаемый Аккел стартап РапидКлаимс. Компания автоматизирует процессы медицинского кодирования для медицинских учреждений в США и достигает точности 95 %, сочетая искусственный интеллект с отраслевой экспертизой. Официальный запуск инвестиций из нового фонда ожидается в 2027 году, а до этого компания продолжит инвестировать за счёт ресурсов старого фонда.