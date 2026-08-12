НЭК открыла новый отдел искусственного интеллекта, работающий без людей

Японская корпорация НЭК, известный производитель электроники и телекоммуникационного оборудования, объявила о запуске нового подразделения, полностью опирающегося на искусственный интеллект и не имеющего в штате ни одного живого сотрудника. Как сообщает издание иксбт.ком, эта инновационная инициатива должна стать важным шагом на пути к автоматизации бизнес-процессов и повышению эффективности. Об этом иксбт.ком сообщает .

Новое подразделение, созданное на базе искусственного интеллекта, вошло в общую структуру компании наряду с отделом кадров и юридическим департаментом. Его основная задача заключается в глубоком анализе объёмов продаж и подготовке оперативных рекомендаций по более эффективной организации бизнес-процессов.

Девятиуровневая иерархия и цифровые сотрудники

По данным НЭК, в настоящее время в этом подразделении «работают» в общей сложности 17 АИ-агентов. Каждый из них выполняет уникальные задачи, а структура построена на основе чёткой четырёхуровневой иерархии. В частности, среди цифровых сотрудников есть руководитель подразделения, члены совета директоров, менеджеры и рядовые исполнители.

Это необычное подразделение было запущено в тестовом режиме 1 августа текущего года. За прошедший короткий период цифровые сотрудники продемонстрировали высокую эффективность и смогли в целых семь раз сократить время подготовки отчётов и проведения аналитических расчётов.

Контроль людей и планы на будущее

Тем не менее представители японской корпорации особо подчеркнули, что все действия АИ-агентов находятся под строгим контролем людей, а окончательные решения по-прежнему остаются за специалистами. В заявлении НЭК отмечается, что искусственный интеллект внедряется не для полной замены живых сотрудников, а для расширения возможностей людей и дальнейшего повышения их потенциала.

В будущем ожидается, что искусственный интеллект возьмёт на себя основную часть повседневных традиционных и рутинных задач. Это позволит сотрудникам сосредоточиться на более сложной, нестандартной и творческой работе.

По мнению экспертов, внедрение подобных технологий особенно актуально для Японии. В условиях многолетнего сокращения численности рабочей силы из-за старения населения искусственный интеллект может стать важным решением для обеспечения экономической стабильности.