Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе

·92·Спорт
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе

Джорджина Родригес, отметив безграничную любовь Криштиану Роналду к футболу, заявила, что португальская звезда может продолжать играть на профессиональном уровне даже до 50 лет.

По её словам, иногда она напоминает Роналду о том, что он уже завоевал почти все престижные трофеи за свою карьеру и теперь должен больше наслаждаться жизнью. Однако для легендарного футболиста футбол перестал быть просто профессией, став неотъемлемой частью его жизни.

Криштиану Роналду празднует победу в форме сборной Португалии.

«Вы для меня — всё, а футбол — моя самая большая страсть», — цитирует его Джорджина, подчеркивая, что любовь Роналду к спорту ничуть не изменилась с первого дня их знакомства.

Для справки: в настоящее время 41-летний Криштиану Роналду выступает в составе сборной Португалии на ЧМ-2026. Опытный нападающий забил два гола в первых двух матчах турнира, вновь продемонстрировав свою высокую спортивную форму.

Криштиану Роналду улыбается, одетый в темно-синий костюм.
Кристиано РоналдуЖоржина РодригесПортугалия
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