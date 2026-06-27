Аргентина встретится с Кабо-Верде в 1/16 финала

Стал известен соперник действующего чемпиона мира, национальной сборной Аргентины, в стадии 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Аргентинцы заняли первое место в группе «J», обеспечив себе выход в плей-офф. Их следующим соперником станет сборная Кабо-Верде, которая впервые принимает участие в чемпионате мира.

Представители Африки заняли вторую строчку в группе «H», зафиксировав три ничьи. Таким образом, Кабо-Верде достигла исторического результата, выйдя в плей-офф уже в своем дебютном чемпионате мира.

Матч 1/16 финала между Аргентиной и Кабо-Верде состоится 3 июля в Майами. Хотя действующий чемпион считается фаворитом встречи, Кабо-Верде показала, что она не будет легким соперником, пройдя групповой этап без поражений.

Испания, завершившая группу «H» на первом месте, в 1/16 финала сразится с обладателем второго места в группе «J».

За эту путевку борются национальные сборные Австрии и Алжира. По этой причине соперник Испании в плей-офф станет известен после последних матчей группы.