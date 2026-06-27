Юлиан Нагельсманн продолжает доверять Джамалу Мусиале и Флориану Виртцу

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн встал на защиту своих молодых звезд Джамала Мусиалы и Флориана Виртца после неудачного матча против Эквадора. После этого поражения в рамках чемпионата мира 2026 года специалист подчеркнул свою полную уверенность в том, что креативные лидеры команды еще проявят себя. Об этом Goal.com сообщает .

Мусиала и Виртц рассматривались как главные надежды немецких болельщиков перед началом турнира, однако на данный момент они не могут показать игру ожидаемого уровня. В матче против Эквадора из-за физического превосходства и плотной обороны соперника эти два футболиста столкнулись с трудностями при реализации своего главного оружия — дриблинга. Несмотря на это, Нагельсманн не намерен вносить радикальные изменения в состав перед матчем 1/16 финала, который состоится в понедельник.

Отношение тренера к молодым звездам

Нагельсманн высоко оценил действия звезды «Байера» Флориана Виртца на поле. По мнению тренера, футболисту просто не хватает удачи. «Фло действовал очень активно и выложился на полную. Он исполнил несколько отличных дриблингов в штрафной площади, но в завершающем ударе не повезло. Его голы еще впереди», — отметил наставник.

Что касается Джамала Мусиалы, Нагельсманн напомнил, что здесь нужно быть немного терпеливее. Длительное отсутствие нападающего «Баварии» из-за травмы не могло не сказаться на его спортивной форме. Тренер отметил, что потенциал Мусиалы известен всем, и сейчас требуется лишь пробудить его внутреннюю силу. Нагельсманн верит, что именно этот дуэт определит исход игры в понедельник.

Положительные сдвиги и дальнейшие планы

Одним из немногих позитивных моментов в игре с Эквадором стал гол Лероя Сане. Ожидается, что успех вингера, прервавшего затяжную безголевую серию, немного снизит давление на команду. Нагельсманн выразил удовлетворение игрой Сане и отметил, что тот был близок к дублю.

Штаб сборной Германии, сделав правильные выводы из поражения, решил не отказываться от своего атакующего стиля. По мнению специалистов, именно раскрытие игры таких техничных исполнителей, как Мусиала и Виртц, определит успех Германии в плей-офф. Сейчас всё внимание сосредоточено на психологической подготовке игроков.

по данным иксбт.ком, сборная Германии серьезно готовится к решающему матчу в понедельник. Вместо крупных перестановок в составе Нагельсманн делает акцент на усилении взаимосвязей между игроками. Это считается важным шагом для сохранения стабильности внутри коллектива.