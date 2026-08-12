Видео напитка с живой лягушкой в Китае поразило интернет

Странное видео, распространившееся в социальных сетях, привлекло внимание пользователей интернета. На кадрах видно, что внутри ёмкости с напитком находится живая лягушка.

Этот необычный случай удивил многих пользователей и вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Некоторые подняли вопросы о том, насколько такой напиток соответствует санитарным требованиям, а также о жестоком обращении с животными.

Вместе с тем независимые источники пока не подтвердили, где именно было снято видео и является ли показанное реальным происшествием или специально инсценированной сценой.

Поэтому пока рано делать вывод о том, что напитки с живыми лягушками стали массово популярными в Китае.

В то же время быстрое распространение ролика в социальных сетях свидетельствует о высоком интересе людей к этому странному происшествию.