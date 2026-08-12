Кто №1 в Нидерландии? Выйдет ли Оверим на ринг против Верхувена?

·40·Спорт
Кто №1 в Нидерландии? Выйдет ли Оверим на ринг против Верхувена?

В мире единоборств зреет очередное грандиозное и громкое противостояние. Легенда смешанных единоборств (ММА) Алистар Оверим вызвал бывшего чемпиона Глорй по кикбоксингу Рико Верхувена на бой по правилам бокса.

Давнее принципиальное противостояние между двумя нидерландскими спортсменами теперь может окончательно разрешиться на ринге.

«В ММА он бы не вышел против меня — поэтому я предлагаю бокс»

Алистар Оверим в своем последнем заявлении раскрыл причины предложения Рико Верхувену померяться силами по правилам бокса и планы по организации масштабного боя в Амстердаме:

«В боксе у Рико шансы выше, я это признаю. Именно поэтому мы предлагаем ему бой именно по правилам бокса. Почему? Да потому что в поединке по правилам ММА у Верхувена никогда бы не хватило духу выйти со мной в октагон... Надеемся увидеть его в Амстердаме.

Рико, не бегай от меня! Болельщики, вся Нидерланды и я сам хотим именно этого противостояния. У нас еще есть незавершенные дела. Давай раз и навсегда поставим точку и выясним, кто является спортсменом номер один в Нидерландах. Давай сделаем это в 2027 году на арене в Амстердаме!» — сказал Оверим.

Супербой против Усика и шаг Верхувена в боксе

Напомним, что 23 мая текущего года Рико Верхувен провел громкий бой в Египте против чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, пройдя через тяжелейшее испытание в профессиональном боксе. В том драматичном поединке в 11-м раунде Усик техническим нокаутом одолел Верхувена после серии мощных ударов.

Тем не менее, проявленное на ринге мужество Верхувена привлекло внимание боксерского мира, и теперь ожидается, что поединок с Оверимом станет одним из крупнейших и самых прибыльных спортивных событий 2027 года.

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Алистар ОверимРико ВерхувенАлександр УсикАмстердамНидерланды
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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