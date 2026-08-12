VK Видесо упрощает условия партнерской программы

VK Видесо, один из крупнейших видеосервисов России, значительно упрощает условия подключения к своей партнерской программе. Новые правила расширяют доступ авторов к системе монетизации и создают дополнительные возможности для начинающих создателей контента. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как сообщает издание иксбт.ком, обновленные требования полностью вступят в силу с 1 сентября 2026 года. С этой даты авторам, которые публикуют на платформе оригинальный контент, станет значительно проще присоединиться к партнерской программе, предоставляющей возможность получать доход.

Новые критерии монетизации

Согласно вводимым изменениям, для подключения к программе автор должен иметь на своем канале не менее 1000 подписчиков, а суммарное время просмотра его видео за последние 90 дней должно составлять не менее 500 часов. Эти показатели значительно мягче прежних условий.

Представители платформы отмечают, что обновленные критерии разработаны прежде всего для снижения порога входа для создателей, которые только начинают свою деятельность. Однако, несмотря на смягчение условий, основные требования остаются неизменными: авторы должны регулярно развивать свой канал и публиковать только оригинальные материалы.

Переходный период и меры поддержки

Учитывая, что нововведение будет одинаково легко принять не всем авторам, руководство платформы предусмотрело специальный переходный период. Для создателей, которые еще не достигли необходимых показателей, включая требуемое время просмотра, предусмотрен трехмесячный адаптационный период.

В течение этих трех месяцев платформа планирует использовать механизм минимального гарантированного дохода, который позволит авторам привыкнуть к новым требованиям. Это создаст начинающим создателям благоприятные условия для сохранения финансовой стабильности и расширения аудитории.