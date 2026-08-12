Чудо в морге: футболист, которого врачи объявили умершим, оказался жив

Футбольные поля порой становятся свидетелями событий мирового масштаба, которые невозможно объяснить с точки зрения разума и логики. Последний случай с защитником клуба «Катсина Юнайтед», выступающего в высшем дивизионе Нигерии, Чинеду Озора, потряс всё спортивное сообщество и медицинских работников.

Трагедия на поле и ошибочное заключение

Несчастный случай произошёл во время товарищеского матча между «Катсина Юнайтед» и клубом «Найджер Торнадос», который проходил в рамках предсезонной подготовки. В ходе встречи 27-летний защитник Чинеду Озора внезапно потерял сознание и упал на поле.

Прибывшие на место медицинские работники попытались оказать футболисту экстренную помощь. Однако после первичного осмотра врачи зафиксировали остановку сердца и дыхания, после чего Озора «умершим» объявили.

Неожиданное движение в морге

После сообщения о смерти футболиста руководство «Катсина Юнайтед» выступило с официальным заявлением, выразив глубокие соболезнования семье, близким и болельщикам покойного. Тело футболиста в соответствии со стандартной процедурой доставили в морг местной больницы.

Но настоящее чудо произошло именно там:

Когда сотрудники больницы и морга осматривали тело в холодильной камере, футболист, которого считали умершим, внезапно пошевелил рукой и начал подавать признаки жизни.

Реанимация и борьба за жизнь

Как только выяснилось, что футболист жив, его немедленно перевели в реанимационное отделение больницы. Сейчас команда опытных врачей круглосуточно борется за восстановление организма Чинеду Озора, возвращение его в сознание и стабилизацию состояния.

Напомним, Чинеду Озора присоединился к «Катсина Юнайтед» в июле этого года. В прошлом сезоне он провёл 15 матчей в чемпионате Нигерии, выступая в линии обороны команды. Клуб и всё футбольное сообщество с нетерпением ждут полного выздоровления спортсмена.

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