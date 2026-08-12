Чудо в морге: футболист, которого врачи объявили умершим, оказался жив

·93·Спорт
Чудо в морге: футболист, которого врачи объявили умершим, оказался жив

Футбольные поля порой становятся свидетелями событий мирового масштаба, которые невозможно объяснить с точки зрения разума и логики. Последний случай с защитником клуба «Катсина Юнайтед», выступающего в высшем дивизионе Нигерии, Чинеду Озора, потряс всё спортивное сообщество и медицинских работников.

Трагедия на поле и ошибочное заключение

Несчастный случай произошёл во время товарищеского матча между «Катсина Юнайтед» и клубом «Найджер Торнадос», который проходил в рамках предсезонной подготовки. В ходе встречи 27-летний защитник Чинеду Озора внезапно потерял сознание и упал на поле.

Прибывшие на место медицинские работники попытались оказать футболисту экстренную помощь. Однако после первичного осмотра врачи зафиксировали остановку сердца и дыхания, после чего Озора «умершим» объявили.

Неожиданное движение в морге

После сообщения о смерти футболиста руководство «Катсина Юнайтед» выступило с официальным заявлением, выразив глубокие соболезнования семье, близким и болельщикам покойного. Тело футболиста в соответствии со стандартной процедурой доставили в морг местной больницы.

Но настоящее чудо произошло именно там:

Когда сотрудники больницы и морга осматривали тело в холодильной камере, футболист, которого считали умершим, внезапно пошевелил рукой и начал подавать признаки жизни.

Реанимация и борьба за жизнь

Как только выяснилось, что футболист жив, его немедленно перевели в реанимационное отделение больницы. Сейчас команда опытных врачей круглосуточно борется за восстановление организма Чинеду Озора, возвращение его в сознание и стабилизацию состояния.

Напомним, Чинеду Озора присоединился к «Катсина Юнайтед» в июле этого года. В прошлом сезоне он провёл 15 матчей в чемпионате Нигерии, выступая в линии обороны команды. Клуб и всё футбольное сообщество с нетерпением ждут полного выздоровления спортсмена.

Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.

Чинеду ОзорКатсина ЮнайтедНигер Торнадос
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Между Хулианом Альваресом и Диего Симеоне состоялся разговорМежду Хулианом Альваресом и Диего Симеоне состоялся разговорСегодня, 21:10Астон Вилла хочет подписать Аарона Ван-БиссакуАстон Вилла хочет подписать Аарона Ван-БиссакуСегодня, 20:55Пол Паркер потребовал усилить состав «Манчестер Юнайтед» вместо Люка ШоуПол Паркер потребовал усилить состав «Манчестер Юнайтед» вместо Люка ШоуСегодня, 20:50Бешикташ проявляет интерес к Фабио МиреттиБешикташ проявляет интерес к Фабио МиреттиСегодня, 20:39Бешикташ интересуется Фабио МиреттиБешикташ интересуется Фабио МиреттиСегодня, 20:33Психологическая война перед UFC 330: Ен Герри сделал громкое заявление...Психологическая война перед UFC 330: Ен Герри сделал громкое заявление...Сегодня, 20:16
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Неожиданный скандал на ЧМ-2026: арбитр матча Аргентина — Египет отстранен от работы
Неожиданный скандал на ЧМ-2026: арбитр матча Аргентина — Египет отстранен от работы