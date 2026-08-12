Футболисты Манчестер Сити вернулись в строй, а ситуация с Родри остаётся неопределённой

·53·Спорт
Футболисты Манчестер Сити вернулись в строй, а ситуация с Родри остаётся неопределённой

Чемпион Англии Манчестер Сити значительно усилил состав перед предстоящим матчем за Английский Суперкубок (Коммунитй Шиелд). Как сообщает Goal.com, на тренировку в среду вернулись шесть опытных футболистов, завершивших отпуск после чемпионата мира. Эти изменения стали важным шагом для главного тренера Энцо Марески в процессе подготовки команды к новому сезону. Об этом Goal.com сообщает .

В числе звёзд, принявших участие в тренировке на клубной базе, были норвежский нападающий Эрлинг Холанд и бельгийский вингер Жереми Доку. Ожидается, что их возвращение расширит атакующие возможности команды. Кроме того, к тренировкам в общей группе приступили английские футболисты Эллиот Андерсон, Марк Гехи и Нико О'Райли, а также французский плеймейкер Раян Шерки.

Распределение номеров перед новым сезоном

Одновременно с возвращением игроков клуб официально утвердил номера новичков и ключевых футболистов команды на сезон-2026/27. Новичок Эллиот Андерсон будет выступать под номером 5, который ранее принадлежал легенде клуба Джону Стоунзу. Марк Гехи сменил свой прошлогодний номер 15 на 6-й.

Изменения произошли и в вратарской линии. После полноценного перехода Джеймса Траффорда в Лидс Юнайтед Джанлуиджи Доннарумма сменил номер 25 на 1-й. Ещё один новичок команды, вратарь Херонимо Рульи, в новом сезоне будет играть под номером 28.

Ситуация вокруг Родри

Наряду с позитивными новостями одной из главных потерь, привлекших внимание на тренировке, стал Родри . Испанский полузащитник, признанный лучшим игроком летнего чемпионата мира, не принял участия в тренировке в среду. Вопросы о его будущем обострились: серьёзный интерес к футболисту проявляет каталонская Барселона.

Как стало известно, руководство Манчестер Сити установило за 30-летнего полузащитника цену в размере 60 миллионов фунтов стерлингов и не намерено отказываться от своих требований. После чемпионата мира Родри перенёс небольшую операцию на пояснице и, как ожидалось, должен был вернуться в расположение клуба в пятницу. Однако пока неизвестно, присоединится ли он к команде или возьмёт дополнительное время для решения вопроса о трансфере.

Напомним, в воскресенье команда Манчестер Сити сыграет в Кардиффе с Арсеналом в матче за Английский Суперкубок. Эта встреча станет первым официальным испытанием Энцо Марески в должности главного тренера клуба.

Манчестер СитиЭрлинг ХоландРодриАрсеналАнглийский Суперкубок
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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