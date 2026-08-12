Шахноза Хайдарова стала чемпионкой Азии: три попытки — все успешные

На чемпионате Азии среди молодежи и юниоров делегация Узбекистана завоевала очередную золотую медаль. Шахноза Хайдарова, выступавшая в весовой категории до 69 кг, в упражнении «рывок» обошла всех соперниц.

Особенно примечательно, что узбекская спортсменка успешно выполнила все три попытки и каждый раз улучшала свой результат.

Начала с 95 кг, а результатом 99 кг закрепила чемпионство

Шахноза Хайдарова начала выступление в упражнении «рывок» с веса 95 кг и успешно завершила первую попытку.

Во второй попытке она подняла 97 кг.

В третьей попытке вес штанги увеличили до 99 кг. Хайдарова уверенно подняла и этот вес, не оставив соперницам шансов.

Таким образом, ее попытки завершились следующим образом:

первая попытка — 95 кг;

вторая попытка — 97 кг;

третья попытка — 99 кг.

Успешное выполнение всех попыток показало, что Хайдарова была отлично подготовлена к соревнованиям.

Оставила соперниц позади

В соревнованиях по рывку в весовой категории до 69 кг результат Шахнозы Хайдаровой — 99 кг — стал лучшим показателем.

В результате узбекская спортсменка завоевала почетный титул чемпионки Азии среди молодежи.

Этот результат стал не только личной победой, но и очередным важным достижением для тяжелой атлетики Узбекистана.

Не ошиблась ни в одной из трех попыток

В тяжелой атлетике одной силы недостаточно. Спортсменка должна правильно выполнять технику в каждой попытке, точно рассчитывать вес и не допускать ошибок под давлением.

Успешное выполнение Хайдаровой всех попыток — 95, 97 и 99 кг — показало, что она стабильна не только физически, но и психологически.

Особенно достойной точкой на пути к чемпионству стала решающая третья попытка, в которой она увеличила результат еще на два килограмма и подняла 99 кг.

Еще одно перспективное имя для тяжелой атлетики Узбекистана

Титул чемпионки континента среди молодежи является важным этапом в дальнейшей карьере спортсменки.

Если Шахноза Хайдарова продолжит развиваться такими темпами, в будущем она сможет достойно представлять Узбекистан и на крупных международных соревнованиях среди взрослых.

Пока же ясно одно: самая сильная молодая спортсменка Азии в рывке в весовой категории до 69 кг — Шахноза Хайдарова.

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