Беременная женщина, убившая мужа, полностью оправдана судом

·123·Мир
Беременная женщина, убившая мужа, полностью оправдана судом

В Алматинской области беременная женщина, годами страдавшая от домашнего насилия, была полностью оправдана судом по делу, связанному со смертью её мужа. Судебная коллегия не квалифицировала действия женщины как умышленное убийство.

Об этом в социальных сетях сообщила казахстанская правозащитница Дина Тансари.

В суде выяснилось, что женщина на протяжении длительного времени регулярно подвергалась избиениям со стороны супруга. В некоторых случаях муж даже выгонял её на улицу в холодные зимние дни с младенцем на руках. Также было установлено, что во время предыдущей беременности мужчина причинял женщине тяжёлые травмы.

Перед трагическим происшествием женщина узнала об измене мужа. Разозлившись, мужчина вновь поднял руку на жену. Когда ситуация обострилась, женщина ударила мужа ножом, защищая свою жизнь и ребёнка, которого носила под сердцем. В результате мужчина скончался.

В тот момент женщина была беременна, а срок её родов был назначен на 15 августа.

Судебная коллегия учла все обстоятельства дела, в том числе то, что женщина годами подвергалась насилию и во время трагедии пыталась защитить себя и своего нерождённого ребёнка.

В итоге судебная коллегия пришла к выводу, что оснований для признания женщины виновной в преступлении недостаточно, и полностью её оправдала.

Алматинская областьДина Тансари
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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