Интер завершил трансфер защитника «Тоттенхэма» Джеда Спенса

Миланский «Интер» официально завершил свой первый трансфер для усиления фланга обороны. Английский защитник «Тоттенхэма» Джед Спенс продолжит карьеру в итальянской Серии А. По данным Goal.com, после двух дней интенсивных переговоров стороны достигли соглашения по всем условиям. Об этом Goal.com сообщает .

Этот трансфер стал первым крупным усилением фланга обороны, которого требовал главный тренер. Переговоры завершились в среду во второй половине дня, после чего стало известно, что футболист перейдёт в итальянский гранд на постоянной основе. Джед Спенс готов подписать с новой командой долгосрочный контракт до 30 июня 2031 года.

Детали трансфера и финансовые показатели

В начале трансферного окна, когда футболист блистал в составе сборной Англии на чемпионате мира, «Тоттенхэм» оценивал его в 45 миллионов евро. Однако после напряжённых переговоров последних дней английский клуб согласился снизить стоимость более чем на 10 миллионов евро.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, фиксированная сумма трансфера между клубами составит 31,5 миллиона евро. С учётом различных бонусов эта сумма может вырасти до 34–35 миллионов евро. С самим футболистом «Интер» договорился ещё раньше: его фиксированная годовая зарплата не превысит 3 миллионов евро.

Изменения в составе и планы на будущее

Приход Джеда Спенса и адаптация Энди Диуфа на правом фланге резко усилят конкуренцию в команде. На фоне этих изменений ситуация вокруг бразильца Луиса Энрике оказалась в центре дополнительного внимания.

В настоящий момент «Рома» направила официальное предложение по Луису Энрике, однако руководство «Интера» пока не одобрило продажу. Тем не менее риск стать третьим выбором на своей позиции может побудить футболиста покинуть миланский клуб в зимнее или летнее трансферное окно.