В Google Куик Шаре добавили режим обмена через NFC

·34·Технологии
В Google Куик Шаре добавили режим обмена через NFC

Google в рамках презентации гаджетов Pixel 11 объявила о новой функции, которая значительно ускоряет обмен данными между Андроид-устройствами. Это обновление, призванное составить конкуренцию возможностям АирДроп и НамеДроп в экосистеме Apple, позволяет быстро обмениваться контактами, фотографиями и видео, просто приблизив устройства друг к другу. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

По данным иксбт.ком, обновленная функция Куик Шаре обеспечивает быстрый двусторонний обмен данными. Пользователи смогут выбрать нужный контент через меню Шаре Шит на своем телефоне и передать его, соприкоснув устройства друг с другом.

Принцип работы и возможности функции

По принципу работы эта технология напоминает функцию НамеДроп, представленную Apple в операционной системе iOS 17. Нововведение, основанное на технологии NFC, упрощает повседневное цифровое взаимодействие для пользователей Android и позволяет удобно обмениваться контактами без бумажных визиток.

По словам Google, новая функция одновременно обеспечивает безопасность и высокую скорость. Необходимость находиться на минимальном расстоянии друг от друга гарантирует безопасную передачу данных и предотвращает случайные подключения.

На каких устройствах работает функция

Новый режим функции Куик Шаре начали распространять с этой недели на смартфоны Pixel 6 и более новых поколений. Также ожидается, что в ближайшее время он станет доступен на передовых гаджетах серии Samsung Galaxy, в частности на моделях Samsung Galaxy З Фолд8 Ultra, Фолд8 и Флип8.

По мнению специалистов, это обновление выведет обмен файлами для пользователей Android на новый уровень. Как и планирует Google, до конца года поддержку этой функции начнут получать смартфоны многих других брендов, что еще сильнее усилит конкуренцию между экосистемами.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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