Китайский самолёт К919 совершил свой первый международный коммерческий рейс

·35·Технологии
Китайский самолёт К919 совершил свой первый международный коммерческий рейс

Китайский пассажирский самолёт К919, который, как ожидается, составит конкуренцию Аирбус и Boeing, успешно выполнил свой первый международный коммерческий рейс, выйдя на новый этап развития. По данным иксбт.ком, лайнер вылетел из пекинского аэропорта «Шоуду» и приземлился в новом аэропорту Улан-Батора, Монголия. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В Монголии по случаю этого исторического события организовали торжественную церемонию встречи. Воздушное судно приветствовали традиционным водным салютом, а пассажиров, выходивших из самолёта, встретили сотрудники в национальных костюмах и представили им специальное танцевальное шоу.

Рейсы КА723/КА724 между Пекином и Улан-Батором планируется выполнять ежедневно. Для лайнера производства КОМАК это первый международный маршрут с момента начала его коммерческой эксплуатации.

С внутреннего рынка на международную арену

До этого рейса К919 в основном выполнял полёты по внутренним направлениям Китая. Во время внутренних рейсов самолёт успел получить положительные отзывы благодаря своим техническим характеристикам, высокому уровню комфорта и полному соответствию требованиям безопасности.

Этот первый рейс между Китаем и Монголией также на практике подтвердил строгое соблюдение лайнером двусторонних стандартов использования гражданской авиации. Таким образом, К919 официально перешёл к этапу запуска регулярных международных рейсов.

Напомним, К919 постепенно расширяет географию полётов. В частности, в феврале 2024 года самолёт впервые отправился за границу для участия в авиасалоне в Сингапуре, однако это была не коммерческая, а демонстрационная поездка.

Успешные показатели

К декабрю 2024 года лайнеры этой модели доставили более миллиона пассажиров по внутренним направлениям. На тот момент в парках трёх крупнейших китайских авиакомпаний насчитывалось в общей сложности 14 таких бортов.

Кроме того, в декабре 2025 года К919 начал выполнять рейсы в высокогорный аэропорт Ланьчжоу, расположенный в горной местности. На сегодняшний день открытие международных коммерческих маршрутов стало важным шагом для гражданской авиационной промышленности Китая.

C919Китайская АвиацияCOMACПекинУлан-Батор
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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