Сенсация от «Реал»: розовая форма, поразившая болельщиков

·80·Спорт
Сенсация от «Реал»: розовая форма, поразившая болельщиков

Испанский клуб «Реал Мадрид» и бренд «Адидас» совместно официально представили комплект третьей (резервной) формы команды на новый сезон 2026/27. Новая форма привлекла внимание болельщиков и наблюдателей за модой своим необычным и ярким розовым цветом, а также элементами национальной культуры.

Как отмечает пресс-служба клуба, этот яркий цвет — не просто дизайнерское решение, а символ безграничной страсти, объединяющей миллионы болельщиков «Реал» в разных уголках мира, и глобального масштаба «королевского клуба».

Культура Латинской Америки и современный спортивный дизайн

При создании дизайна новой формы дизайнеры вдохновлялись изящными геометрическими узорами, широко используемыми в традиционном ремесле Латинской Америки.

Для придания элегантности и современного стиля:

  • В-образный воротник формы;

  • Края рукавов;

  • Логотип «Адидас» и детали в виде знаменитых трёх полосок;

  • Эмблема клуба выполнена в мягком кремовом (сливочном) оттенке.

Таким образом, историко-культурные элементы и современная спортивная эстетика идеально сочетаются друг с другом.

Сенсация от «Реал»: розовая форма, поразившая болельщиков

Инновационная технология: Климакул+

Эта форма, предназначенная для профессиональных футболистов, изготовлена из очень лёгкой и воздухопроницаемой ткани. В ней применена технология последнего поколения Климакул+ от компании «Адидас», которая мгновенно отводит от тела влагу и пот. Это обеспечивает футболистам максимальную прохладу и комфорт при высоких физических нагрузках на поле и в условиях жаркой погоды.

Полный комплект формы «Реал Мадрид» на сезон 2026/27

С презентацией новой розовой формы мадридский клуб полностью сформировал три основных варианта экипировки на предстоящий сезон:

  1. Основная (домашняя) форма: Сохранён традиционный, ставший классическим белый цвет клуба. Дизайн построен на характерных для «Мадрид» высокой элегантности и аристократической концепции.

  2. Выездная форма: Выполнена в тёмно-зелёном цвете и дополнена белыми деталями и тонкими геометрическими узорами. На ней использованы легендарный трёхлистный логотип «Адидас» (Трефоил) и современный воротник.

  3. Форма вратарей: Для голкиперов разработан отдельный комплект ярко-голубого цвета.

Сенсация от «Реал»: розовая форма, поразившая болельщиков

Ожидается, что этот ярко-розовый комплект, резко отличающийся от сдержанных белой и тёмно-зелёной форм «Реал» последних лет, станет одним из самых продаваемых клубных товаров в новом сезоне.

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Реал МадридAdidasМадридClimacool+
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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