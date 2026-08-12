Сенсация от «Реал»: розовая форма, поразившая болельщиков
Испанский клуб «Реал Мадрид» и бренд «Адидас» совместно официально представили комплект третьей (резервной) формы команды на новый сезон 2026/27. Новая форма привлекла внимание болельщиков и наблюдателей за модой своим необычным и ярким розовым цветом, а также элементами национальной культуры.
Как отмечает пресс-служба клуба, этот яркий цвет — не просто дизайнерское решение, а символ безграничной страсти, объединяющей миллионы болельщиков «Реал» в разных уголках мира, и глобального масштаба «королевского клуба».
Культура Латинской Америки и современный спортивный дизайн
При создании дизайна новой формы дизайнеры вдохновлялись изящными геометрическими узорами, широко используемыми в традиционном ремесле Латинской Америки.
Для придания элегантности и современного стиля:
В-образный воротник формы;
Края рукавов;
Логотип «Адидас» и детали в виде знаменитых трёх полосок;
Эмблема клуба выполнена в мягком кремовом (сливочном) оттенке.
Таким образом, историко-культурные элементы и современная спортивная эстетика идеально сочетаются друг с другом.
Инновационная технология: Климакул+
Эта форма, предназначенная для профессиональных футболистов, изготовлена из очень лёгкой и воздухопроницаемой ткани. В ней применена технология последнего поколения Климакул+ от компании «Адидас», которая мгновенно отводит от тела влагу и пот. Это обеспечивает футболистам максимальную прохладу и комфорт при высоких физических нагрузках на поле и в условиях жаркой погоды.
Полный комплект формы «Реал Мадрид» на сезон 2026/27
С презентацией новой розовой формы мадридский клуб полностью сформировал три основных варианта экипировки на предстоящий сезон:
Основная (домашняя) форма: Сохранён традиционный, ставший классическим белый цвет клуба. Дизайн построен на характерных для «Мадрид» высокой элегантности и аристократической концепции.
Выездная форма: Выполнена в тёмно-зелёном цвете и дополнена белыми деталями и тонкими геометрическими узорами. На ней использованы легендарный трёхлистный логотип «Адидас» (Трефоил) и современный воротник.
Форма вратарей: Для голкиперов разработан отдельный комплект ярко-голубого цвета.
Ожидается, что этот ярко-розовый комплект, резко отличающийся от сдержанных белой и тёмно-зелёной форм «Реал» последних лет, станет одним из самых продаваемых клубных товаров в новом сезоне.
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