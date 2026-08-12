Google представила смартфоны Pixel 11 и новинки Gemini

Компания Google провела свою очередную традиционную Маде бй Google 2026 презентацию, на которой представила новые устройства серии Pixel 11 , Pixel Watch 5 — умные часы, а также новый аксессуар, призванный составить конкуренцию устройству AirTag от Apple. Это мероприятие примечательно не только аппаратными новинками, но и широкими возможностями искусственного интеллекта, способными кардинально изменить повседневное использование устройств. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, компания уделила особое внимание глубокой интеграции основанных на искусственном интеллекте Gemini в свои устройства. В частности, одной из важных новинок для людей с ограниченными возможностями стало расширение сервиса Ливе Транскрибе за счёт поддержки американского жестового языка (АСЛ). Теперь пользователи смогут с помощью камеры Pixel переводить жесты в текст.

Изменения в искусственном интеллекте и голосовом управлении

Ещё одной интересной новинкой, представленной на мероприятии, стала новая функция голосового ввода под названием. Она предназначена для более точного понимания естественной, прямой и непринуждённой манеры речи. Система легко анализирует лишние слова, незаконченные предложения и неструктурированную речь, определяя, что именно хотел сказать пользователь.

Кроме того, популярная функция Circle то Сеарч теперь запускается непосредственно из интерфейса камеры Pixel. Это позволяет пользователям, не выходя из приложения камеры, распознавать окружающие объекты, искать удалённые предметы, переводить текст или задавать вопросы о том, что они видят.

Цены и дизайн моделей Pixel 11 и Pro

Базовая модельполучила более тонкий корпус и новую панель камеры, полностью выполненную из стекла. По данным Google, новый дизайн стал более чем на 40 процентов тоньше, чем у предыдущего поколения. Кроме того, компания вдвое увеличила объём встроенной памяти, установив его на уровне 256 GB.

После отказа от обновлённой версии на 128 GB и на фоне нехватки оперативной памяти стартовая цена Pixel 11 составила 899 долларов, что на 100 долларов больше, чем у предыдущего поколения. Устройство будет доступно в цветах Фрост, Хибискус, Пистачио и Обсидиан.

Прочность и ценовая политика серии Pro

Google также уделила особое внимание прочности моделей Pro.получили улучшенную защиту от падений и новое покрытие экрана, вдвое более устойчивое к царапинам по сравнению с моделями Pixel 10 Pro.

Стартовая цена смартфона Pixel 11 Pro с расширенными возможностями составляет 1099 долларов, тогда как предыдущая версия продавалась от 999 долларов. Ожидается, что такая ценовая политика и технические новшества ещё больше повысят конкурентоспособность компании на рынке флагманских смартфонов.