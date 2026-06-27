Итальянский клуб «Комо» накануне летнего трансферного окна заключил неожиданное и громкое соглашение. Представитель Серии А согласовал с «Реал Мадридом» условия нового контракта на сумму 60 миллионов евро, чтобы сохранить в команде свою главную звезду, аргентинского плеймейкера Нико Паса. Этот шаг демонстрирует твердое намерение клуба сохранить состав перед дебютом в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации La Gazzetta dello Sport, руководство «Комо» взяло на себя эти огромные финансовые обязательства, чтобы предотвратить активацию опциона на обратный выкуп, установленного «Реал Мадридом». Согласно первоначальному соглашению, мадридский клуб имел право вернуть своего воспитанника всего за 10 миллионов евро, однако итальянцы согласились поднять сумму трансфера до 60 миллионов евро, чтобы полностью сохранить футболиста у себя.

Детали трансфера и новые условия

В результате переговоров « Реал Мадрид » не только получил крупную сумму, но и защитил свои интересы на будущее. Согласно новой сделке, цена обратного выкупа Нико Паса для «сливочных» теперь установлена в размере 80 миллионов евро. Ожидается, что эта сумма вступит в силу следующим летом. Мадридцы планируют использовать эти средства для финансирования проекта нового тренера Жозе Моуринью.

Нико Пас за последние два сезона стал настоящим лидером под руководством Сеска Фабрегаса. 21-летний футболист в прошлом сезоне забил 12 голов в Серии А, внеся неоценимый вклад в получение командой путевки в самый престижный турнир Европы. Его игра привлекла внимание не только «Реал Мадрида», но и другого итальянского гранда — «Интера», однако «Комо» сработал оперативно, оставив конкурентов позади.

Будущие планы клуба

По данным GOAL.com, платеж в размере 60 миллионов евро будет осуществляться в течение четырех лет. Такой метод позволит «Комо» соблюдать правила финансового фэйр-плей (FFP). Тем не менее, подобные крупные инвестиции являются рекордными расходами для клуба и свидетельствуют об амбициях команды.

Для болельщиков, собирающихся на стадионе «Стадио Синигалья», эта новость стала огромной моральной поддержкой. Сохранение в составе самой яркой звезды команды обеспечит стабильность перед Лигой чемпионов. Теперь Сеск Фабрегас и руководство клуба сосредоточат внимание на усилении линии защиты, так как полузащита вокруг Нико Паса уже сформирована прочно.

Этот трансфер интересен и узбекистанским любителям футбола, так как способность скромных клубов, таких как «Комо», вести переговоры на равных с такими гигантами, как «Реал Мадрид», является одной из новых тенденций в современном футболе. Игра Нико Паса в следующем сезоне должна доказать, что его цена действительно соответствует 60 миллионам евро.