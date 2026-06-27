Начинаются жаркие битвы: определены пары плей-офф

·2·Спорт
Начинаются жаркие битвы: определены пары плей-офф

Чемпионат мира по футболу 2026 года за океаном вступает в свою самую захватывающую фазу! Сегодня, 27 июня завершились матчи последнего тура в группах «I», «H» и «G», и путевки в плей-офф, которых так ждали болельщики, нашли своих обладателей.

На этом историческом мундиале, который принимают США, Канада и Мексика, каждая секунда наполнена напряжением. После драматичных и радостных встреч группового этапа сформировались новые пары, готовые сразиться друг с другом на пороге 1/8 финала.

Кто против кого? Расписание огненных противостояний

На следующем этапе турнира нас ждут следующие интересные и неожиданные матчи. Как вы думаете, какие команды пройдут в четвертьфинал?

Битва элит

Жесткая конкуренция

Германия

Парагвай

Франция

Швеция

ЮАР

Канада

Нидерланды

Марокко

США

Босния и Герцеговина

Бразилия

Япония

Кот-д'Ивуар

Норвегия

Аргентина

Кабо-Верде

Австралия

Египет

Начинаются жаркие битвы: определены пары плей-офф

Сможет ли действующий чемпион удержать трон?

Среди этих пар внимание футбольных фанатов, безусловно, будет приковано к действующему чемпиону мира — сборной Аргентины .

Интрига: Сокомандники Месси на этот раз выйдут на поле против Кабо-Верде — одного из самых неожиданных и борющихся до последнего представителей турнира. Стоит признать, что на бумаге Аргентина выглядит явным фаворитом, но в плей-офф всегда правят сенсации!

Кроме того, хозяева из США испытают на прочность Боснию, а сборная Канады попытается преодолеть барьер в лице опасного представителя Африки — ЮАР. Матчи Бразилия — Япония и Нидерланды — Марокко гарантированно станут настоящим футбольным шоу!

Скоро начнутся матчи на вылет. За какую сборную болеете вы? Следите за результатами вместе с нами!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Шамиль Газизов: «Задача Узбекистана сложная, но желаю победы»Шамиль Газизов: «Задача Узбекистана сложная, но желаю победы»Сегодня, 14:28Луис Суарес высказался о сравнениях Ламина Ямаля и Лионеля МессиЛуис Суарес высказался о сравнениях Ламина Ямаля и Лионеля МессиСегодня, 13:51Луис Суарес выбрал лучшего нападающего мира: почему он предпочитает Гарри Кейна Эрлингу ХоландуЛуис Суарес выбрал лучшего нападающего мира: почему он предпочитает Гарри Кейна Эрлингу ХоландуСегодня, 12:57Нико Пас остается в «Комо»: достигнуто соглашение с «Реал Мадридом» на 60 миллионов евроНико Пас остается в «Комо»: достигнуто соглашение с «Реал Мадридом» на 60 миллионов евроСегодня, 12:53Юлиан Нагельсманн продолжает доверять Джамалу Мусиале и Флориану ВиртцуЮлиан Нагельсманн продолжает доверять Джамалу Мусиале и Флориану ВиртцуСегодня, 12:39Шоу голов на ЧМ-2026: какая ситуация в гонке бомбардиров?Шоу голов на ЧМ-2026: какая ситуация в гонке бомбардиров?Сегодня, 12:19
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш