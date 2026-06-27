Начинаются жаркие битвы: определены пары плей-офф
Чемпионат мира по футболу 2026 года за океаном вступает в свою самую захватывающую фазу! Сегодня, 27 июня завершились матчи последнего тура в группах «I», «H» и «G», и путевки в плей-офф, которых так ждали болельщики, нашли своих обладателей.
На этом историческом мундиале, который принимают США, Канада и Мексика, каждая секунда наполнена напряжением. После драматичных и радостных встреч группового этапа сформировались новые пары, готовые сразиться друг с другом на пороге 1/8 финала.
Кто против кого? Расписание огненных противостояний
На следующем этапе турнира нас ждут следующие интересные и неожиданные матчи. Как вы думаете, какие команды пройдут в четвертьфинал?
Битва элит
Жесткая конкуренция
Германия
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Парагвай
Франция
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Швеция
ЮАР
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Канада
Нидерланды
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Марокко
США
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Босния и Герцеговина
Бразилия
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Япония
Кот-д'Ивуар
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Норвегия
Аргентина
—
Кабо-Верде
Австралия
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Египет
Сможет ли действующий чемпион удержать трон?
Среди этих пар внимание футбольных фанатов, безусловно, будет приковано к действующему чемпиону мира — сборной Аргентины .
Интрига: Сокомандники Месси на этот раз выйдут на поле против Кабо-Верде — одного из самых неожиданных и борющихся до последнего представителей турнира. Стоит признать, что на бумаге Аргентина выглядит явным фаворитом, но в плей-офф всегда правят сенсации!
Кроме того, хозяева из США испытают на прочность Боснию, а сборная Канады попытается преодолеть барьер в лице опасного представителя Африки — ЮАР. Матчи Бразилия — Япония и Нидерланды — Марокко гарантированно станут настоящим футбольным шоу!
Скоро начнутся матчи на вылет. За какую сборную болеете вы? Следите за результатами вместе с нами!
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