Начинаются жаркие битвы: определены пары плей-офф

Чемпионат мира по футболу 2026 года за океаном вступает в свою самую захватывающую фазу! Сегодня, 27 июня завершились матчи последнего тура в группах «I», «H» и «G», и путевки в плей-офф, которых так ждали болельщики, нашли своих обладателей.

На этом историческом мундиале, который принимают США, Канада и Мексика, каждая секунда наполнена напряжением. После драматичных и радостных встреч группового этапа сформировались новые пары, готовые сразиться друг с другом на пороге 1/8 финала.

Кто против кого? Расписание огненных противостояний

На следующем этапе турнира нас ждут следующие интересные и неожиданные матчи. Как вы думаете, какие команды пройдут в четвертьфинал?

Битва элит Жесткая конкуренция Германия — Парагвай Франция — Швеция ЮАР — Канада Нидерланды — Марокко США — Босния и Герцеговина Бразилия — Япония Кот-д'Ивуар — Норвегия Аргентина — Кабо-Верде Австралия — Египет

Сможет ли действующий чемпион удержать трон?

Среди этих пар внимание футбольных фанатов, безусловно, будет приковано к действующему чемпиону мира — сборной Аргентины .

Интрига: Сокомандники Месси на этот раз выйдут на поле против Кабо-Верде — одного из самых неожиданных и борющихся до последнего представителей турнира. Стоит признать, что на бумаге Аргентина выглядит явным фаворитом, но в плей-офф всегда правят сенсации!

Кроме того, хозяева из США испытают на прочность Боснию, а сборная Канады попытается преодолеть барьер в лице опасного представителя Африки — ЮАР. Матчи Бразилия — Япония и Нидерланды — Марокко гарантированно станут настоящим футбольным шоу!

Скоро начнутся матчи на вылет. За какую сборную болеете вы? Следите за результатами вместе с нами!