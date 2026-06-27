Лионель Месси останется в запасе: неожиданная ротация в сборной Аргентины

·39·Спорт
Лионель Месси останется в запасе: неожиданная ротация в сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони официально подтвердил, что капитан команды Лионель Месси не выйдет в стартовом составе в следующем матче против Иордании. Для «альбиселесте», которые досрочно выполнили задачу на групповом этапе и обеспечили себе выход в плей-офф, эта игра станет возможностью протестировать состав. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

Тренерский штаб принял такое решение с целью сохранить физическое состояние 37-летнего нападающего и избежать излишних нагрузок. По информации Goal.com, ожидается, что Лионель Месси выйдет на поле только во втором тайме матча, который пройдет в Далласе. Это решение позволит не только дать отдых звездному футболисту, но и создать условия для игроков запаса проявить себя.

Изменения в составе и новые тактические схемы

Лионель Скалони на пресс-конференции отошел от своих привычных правил и поделился планами на состав. Он отметил, что каждый член команды заслуживает выхода на поле, и подобные ротации необходимы для укрепления командного духа. Тренер надеется, что стиль игры команды не изменится даже в отсутствие лидеров.

В линии атаки при отсутствии Лионеля Месси мы можем увидеть дуэт Лаутаро Мартинеса и Хулиана Альвареса. Скалони заявил, что взаимодействие этих двух нападающих будет реализовано при условии, что это не повлияет на баланс команды. Этот опыт может стать важным тактическим вариантом для предстоящих решающих матчей.

Также была внесена ясность в ситуацию с защитником команды Кристианом Ромеро. Футболист, ранее получивший травму, тренируется по индивидуальной программе. По словам тренера, травма оказалась гораздо легче, чем ожидалось, что является позитивной новостью для болельщиков Аргентины.

Хотя результат этого матча не повлияет на положение сборной Аргентины в турнирной таблице, он считается важным для поддержания спортивной формы игроков перед плей-офф. Отдых таких опытных игроков, как Лионель Месси, послужит повышению их эффективности на решающих стадиях турнира.

АргентинаЛионель МессиЛионель СкалониФутболСборная Аргентины
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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