У Умарали Рахмоналиева появился покупатель из Европы: скауты «Ланса» в Азербайджане!

·40·Спорт
У Умарали Рахмоналиева появился покупатель из Европы: скауты «Ланса» в Азербайджане!

Талантливый полузащитник сборной Узбекистана, игрок азербайджанского клуба «Сабах» Умарали Рахмоналиев попал в поле зрения представителей европейских чемпионатов «Топ-5». Известный французский клуб «Ланс» сделал 22-летнего соотечественника своей трансферной целью.

Об этом сообщает авторитетное спортивное издание 90plus.медиа.

Скауты «Ланса» ведут постоянное наблюдение: готовится официальное предложение

По информации источника, представитель французской Лиги 1 включил Умарали Рахмоналиева в свой трансферный список и внимательно следит за его действиями на поле.

Скауты «Ланса» регулярно анализируют последние матчи полузащитника, и в ближайшие дни ожидается, что французский клуб обратится к команде «Сабах» с официальным трансферным предложением.

Чемпионство в Азербайджане и рыночная стоимость Рахмоналиева

В минувшем сезоне Умарали Рахмоналиев продемонстрировал яркую и стабильную игру в составе «Сабаха» и завоевал чемпионство Азербайджана. Его активность в центре поля, тактическая подготовка и универсальность произвели большое впечатление на скаутов европейских клубов.

По данным авторитетного портала Трансфермаркт, рыночная стоимость 22-летнего игрока национальной сборной Узбекистана в настоящее время составляет 1,2 миллиона евро. Если этот трансфер состоится, Рахмоналиев может стать очередным узбекским легионером, выступающим в чемпионате Франции.

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Умарали РахмоналиевЛансСабахУзбекистанАзербайджан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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