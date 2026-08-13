В Афганистане 2,4 миллиона девочек лишены возможности получать образование: предупреждение ЮНЕСКО

С тех пор как «Талибан» вновь захватил власть в Афганистане, около 2,4 миллиона девочек лишились возможности получать среднее образование. По данным ЮНЕСКО, Афганистан остаётся единственной страной в мире, где официально запрещено среднее и высшее образование для девочек и женщин.

Когда были введены запреты на образование?

В марте 2022 года девочкам запретили учиться в средних школах. В декабре того же года были введены ограничения и на обучение женщин в университетах. «Талибан» называл эти запреты временными, однако они по-прежнему действуют.

ЮНЕСКО предупреждает, что эти ограничения могут нанести долгосрочный ущерб экономическому и социальному развитию Афганистана.

Ожидаются и экономические потери

Согласно расчётам организации, действующие ограничения могут привести к тому, что к 2066 году 600 тысяч афганских женщин покинут рынок труда. Страна может лишиться доходов в размере до 9,6 миллиарда долларов.

Кроме того, прогнозируется, что к 2030 году Афганистан будет испытывать нехватку более 11 тысяч квалифицированных женщин-учителей.

Общее состояние образования в стране также тяжёлое: более 90 процентов 10-летних детей не умеют читать простой текст, а уровень грамотности составляет 37 процентов.

Что вы думаете об ограничениях в сфере образования в Афганистане ? Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй с близкими.