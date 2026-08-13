Важное решение «Истиклол»: под какими номерами Машарипов и Ашурматов начнут новый сезон?

·60·Спорт
Важное решение «Истиклол»: под какими номерами Машарипов и Ашурматов начнут новый сезон?

Накануне старта нового сезона Иранской Про-лиги легендарный тегеранский клуб «Истиклол» официально объявил, под какими номерами футболисты будут выступать.

Примечательно, что в новом сезоне произошли важные изменения в номерах узбекских легионеров, защищающих честь клуба.

Машарипов — новая «десятка», а Ашурматов сохранит свой традиционный номер

Наш соотечественник Джалолиддин Машарипов, который яркой игрой завоевал любовь болельщиков тегеранской команды, с нового сезона получил основной и ответственный 10-й номер клуба. Для справки: до сих пор Джалолиддин выступал в составе «Истиклол» под номером 77. Это решение руководства клуба и тренерского штаба ещё больше укрепит лидерский статус Машарипов в команде.

Другой узбекский защитник команды, Рустам Ашурматов, продолжит выступать под дорогим для него и традиционным 5-м номером.

Чемпионат Ирана стартует: когда состоится первый матч «Истиклол»?

Новый сезон Иранской Про-лиги 2026/27 официально стартует 14 августа.

В матче первого тура тегеранский «Истиклол» на своём поле начнёт бескомпромиссную борьбу против клуба «Мес Шахр». Болельщики с нетерпением ждут первого официального матча узбекских легионеров под новыми номерами.

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ЭстегляльДжалолиддин МашариповРустам АшурматовТегеранПро-лига Персидского залива
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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