Человек, познавший боль сиротства: Месси написал письмо покойному отцу

·34·Спорт
Человек, познавший боль сиротства: Месси написал письмо покойному отцу

Капитан сборной Аргентины и клуба «Интер Маями», 39-летний Лионель Месси опубликовал очень печальный и трогательный пост после смерти своего отца и многолетней главной опоры — Ксорксе Месси. Легендарный футболист не стал скрывать, что переживает сложный период в эмоциональном и физическом плане, а продолжение его карьеры оказалось под вопросом.

Для справки: Ксорксе Месси скончался в возрасте 68 лет в клинике города Росарио после продолжительной болезни. С первых шагов Месси в «Барселона» и на протяжении всей его карьеры он был его агентом и ближайшим советником.

«Я не знаю, что делать без вас»

В посте, опубликованном на странице Instagram в память об отце, Месси поделился своими переживаниями:

«Я не знаю, что делать без вас и как продолжать жить. Всю жизнь я только играл в футбол, а теперь мне будет трудно заниматься этим ещё долгое время. Вы были рядом со мной с самого начала. До конца оставалось совсем немного. Почему вы не потерпели ещё немного, чтобы мы могли завершить это вместе?» — написал Месси.

ЧМ-2026: последнее желание отца и слёзы на поле

По словам Месси, главной причиной его участия в ЧМ-2026 стали именно просьба и желание отца. Однако за несколько дней до начала турнира состояние Ксорксе Месси резко ухудшилось, и он не смог приехать на матчи в США.

  • Хет-трик и слёзы в матче против Алжира: Забив три гола в первом матче группового этапа, Месси не смог сдержать слёз во время празднования первого мяча. Позже он признался, что эти слёзы были «не связаны с футболом», а стали следствием тяжёлых дней в его семье.

  • Финал и исчерпание сил: В финале Аргентина уступила Испании в дополнительное время. Месси признался, что хотел одержать победу в финале ради отца, но его физические и моральные силы были исчерпаны:

    «Теперь мои ноги больше не выдержали. На этот раз я попытался выйти за пределы своих физических возможностей, но не смог. Мы не стали чемпионами, но вы снова оказались правы: я должен был быть там и играть».

По стопам отца: продолжение в воспитании детей

Месси, чья футбольная карьера находится под вопросом, отметил, что теперь сосредоточит всё своё внимание на воспитании детей, следуя наставлениям отца.

«Я очень по вам скучаю, но вы всегда будете рядом со мной — особенно в воспитании моих детей. Ведь я вырасту их так же, как вы воспитывали меня», — заявил капитан «Интер Маями».

Миллионы болельщиков и спортивная общественность поддерживают чемпиона мира в этот тяжёлый период и ждут его окончательного решения о том, завершать ли карьеру в большом футболе.

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.

Лионель МессиХорхе МессиАргентинаИнтер МайамиБарселона
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

6 финалов, 6 побед: Энрике установил впечатляющий рекорд в еврокубках6 финалов, 6 побед: Энрике установил впечатляющий рекорд в еврокубкахСегодня, 09:45Месси вернулся на поле, но «Интер Маями» проиграл (видео)Месси вернулся на поле, но «Интер Маями» проиграл (видео)Сегодня, 09:38У Умарали Рахмоналиева появился покупатель из Европы: скауты «Ланса» в Азербайджане!У Умарали Рахмоналиева появился покупатель из Европы: скауты «Ланса» в Азербайджане!Сегодня, 09:16Важное решение «Истиклол»: под какими номерами Машарипов и Ашурматов начнут новый сезон?Важное решение «Истиклол»: под какими номерами Машарипов и Ашурматов начнут новый сезон?Сегодня, 09:03Златко Далич назначен главным тренером национальной сборной ОАЭ!Златко Далич назначен главным тренером национальной сборной ОАЭ!Сегодня, 08:52«ПСЖ» обыграл «Астон Виллу» и завоевал Суперкубок УЕФА!«ПСЖ» обыграл «Астон Виллу» и завоевал Суперкубок УЕФА!Сегодня, 08:45
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Неожиданный скандал на ЧМ-2026: арбитр матча Аргентина — Египет отстранен от работы
Неожиданный скандал на ЧМ-2026: арбитр матча Аргентина — Египет отстранен от работы