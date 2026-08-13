Человек, познавший боль сиротства: Месси написал письмо покойному отцу

Капитан сборной Аргентины и клуба «Интер Маями», 39-летний Лионель Месси опубликовал очень печальный и трогательный пост после смерти своего отца и многолетней главной опоры — Ксорксе Месси. Легендарный футболист не стал скрывать, что переживает сложный период в эмоциональном и физическом плане, а продолжение его карьеры оказалось под вопросом.

Для справки: Ксорксе Месси скончался в возрасте 68 лет в клинике города Росарио после продолжительной болезни. С первых шагов Месси в «Барселона» и на протяжении всей его карьеры он был его агентом и ближайшим советником.

«Я не знаю, что делать без вас»

В посте, опубликованном на странице Instagram в память об отце, Месси поделился своими переживаниями:

«Я не знаю, что делать без вас и как продолжать жить. Всю жизнь я только играл в футбол, а теперь мне будет трудно заниматься этим ещё долгое время. Вы были рядом со мной с самого начала. До конца оставалось совсем немного. Почему вы не потерпели ещё немного, чтобы мы могли завершить это вместе?» — написал Месси.

ЧМ-2026: последнее желание отца и слёзы на поле

По словам Месси, главной причиной его участия в ЧМ-2026 стали именно просьба и желание отца. Однако за несколько дней до начала турнира состояние Ксорксе Месси резко ухудшилось, и он не смог приехать на матчи в США.

Хет-трик и слёзы в матче против Алжира: Забив три гола в первом матче группового этапа, Месси не смог сдержать слёз во время празднования первого мяча. Позже он признался, что эти слёзы были «не связаны с футболом», а стали следствием тяжёлых дней в его семье.

Финал и исчерпание сил: В финале Аргентина уступила Испании в дополнительное время. Месси признался, что хотел одержать победу в финале ради отца, но его физические и моральные силы были исчерпаны: «Теперь мои ноги больше не выдержали. На этот раз я попытался выйти за пределы своих физических возможностей, но не смог. Мы не стали чемпионами, но вы снова оказались правы: я должен был быть там и играть».

По стопам отца: продолжение в воспитании детей

Месси, чья футбольная карьера находится под вопросом, отметил, что теперь сосредоточит всё своё внимание на воспитании детей, следуя наставлениям отца.

«Я очень по вам скучаю, но вы всегда будете рядом со мной — особенно в воспитании моих детей. Ведь я вырасту их так же, как вы воспитывали меня», — заявил капитан «Интер Маями».

Миллионы болельщиков и спортивная общественность поддерживают чемпиона мира в этот тяжёлый период и ждут его окончательного решения о том, завершать ли карьеру в большом футболе.

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