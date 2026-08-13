Ссора из-за места в автобусе Бишкека переросла в драку

·68·Мир
Ссора из-за места в автобусе Бишкека переросла в драку

В Бишкеке обычный спор из-за места между двумя пассажирками автобуса №2 неожиданно перерос в драку. Инцидент произошёл недалеко от пересечения проспекта Жибек-Жолу и улицы Алматый.

Как начался конфликт?

По предварительным данным, пожилая женщина попросила сидевшую в автобусе молодую девушку уступить место. Несмотря на то что девушка выполнила её просьбу и освободила место, словесная перепалка между пассажирками не прекратилась.

По словам очевидца, во время конфликта первой ударила девушку пожилая женщина. После этого ситуация обострилась, и между двумя женщинами произошла драка.

Спор, начавшийся из-за обычного места, за короткое время перерос в конфликт и драку.

О происшествии сообщили в правоохранительные органы. Сотрудники милиции установили личности участниц конфликта.

В настоящее время проводится проверка. Одной из женщин назначена судебно-медицинская экспертиза.

Окончательная оценка будет дана после экспертизы

Правоохранительные органы изучают все обстоятельства конфликта. Ожидается, что правовая оценка произошедшему будет дана по итогам проверки и судебно-медицинской экспертизы.

Как вы считаете, как можно предотвратить подобные конфликты в общественном транспорте? Напишите своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй с близкими.

БишкекЖибек-ЖолуАлматы
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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