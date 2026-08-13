Ожидается рост цен на видеокарты Radeon RX 9000 на 7–20 процентов

·26·Технологии
Ожидается рост цен на видеокарты Radeon RX 9000 на 7–20 процентов

В ближайшем будущем ожидается повышение цен на видеокарты нового поколения AMD из линейки Radeon RX 9000. Как сообщает иксбт.ком, опубликованы новые рекомендованные цены для китайского рынка на третий квартал, и выяснилось, что они на 7–20 процентов выше первоначальной стоимости. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным аналитиков Видеокардз, изменение цен по-разному проявится в разных моделях. В частности, у модели RX 7650 ГРЭ, представляющей предыдущее поколение, разница в цене оказалась минимальной и составляет всего 5,6 процента.

Какие модели подорожают сильнее всего?

Согласно результатам исследования, наибольший рост цен ожидается прежде всего у моделей Radeon RX 9070 КсТ и RX 9060 КсТ 16GB. Интересно, что обычная RX 9070 с аналогичным объёмом памяти 16 GB не подорожает столь же резко.

Анализ текущих цен на крупнейшей китайской торговой площадке ДжД.ком показал, что заметных изменений в стоимости продукции AMD пока не наблюдается. При этом видеокарты GeForce RTX 50 компании NVIDIA, являющейся главным конкурентом, уже успели значительно подорожать.

Рыночная ситуация и конкурентное преимущество

В результате розничная разница между ценами конкурирующих карт AMD и NVIDIA сейчас достигла исторического максимума. Поэтому видеокарты AMD Radeon остаются для покупателей более доступной и выгодной альтернативой.

По словам экспертов, новая ценовая политика для китайского рынка постепенно может повлиять и на другие регионы. Несмотря на некоторое повышение цен, существующая разница помогает продукции AMD укреплять позиции на мировом рынке.

RadeonВидеокартыAMDЦеныТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Google Pixel 11 представлен: флагман с новым 2 нм-чипом и его ценаGoogle Pixel 11 представлен: флагман с новым 2 нм-чипом и его ценаСегодня, 04:51Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космосаРоскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космосаСегодня, 03:53Новые водяные знаки Anthropic вызвали возмущение пользователейНовые водяные знаки Anthropic вызвали возмущение пользователейСегодня, 03:26Компания Ферми в сфере искусственного интеллекта и атомной энергетики выбрала нового руководителяКомпания Ферми в сфере искусственного интеллекта и атомной энергетики выбрала нового руководителяСегодня, 03:21Google Pixel 11 Pro и 11 Pro КсЛ представлены: что известно о новых флагманахGoogle Pixel 11 Pro и 11 Pro КсЛ представлены: что известно о новых флагманахСегодня, 02:58Орбитальная механика: Northrop Grumman продлевает срок службы спутниковОрбитальная механика: Northrop Grumman продлевает срок службы спутниковСегодня, 01:57
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей