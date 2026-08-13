Ожидается рост цен на видеокарты Radeon RX 9000 на 7–20 процентов

В ближайшем будущем ожидается повышение цен на видеокарты нового поколения AMD из линейки Radeon RX 9000. Как сообщает иксбт.ком, опубликованы новые рекомендованные цены для китайского рынка на третий квартал, и выяснилось, что они на 7–20 процентов выше первоначальной стоимости. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным аналитиков Видеокардз, изменение цен по-разному проявится в разных моделях. В частности, у модели RX 7650 ГРЭ, представляющей предыдущее поколение, разница в цене оказалась минимальной и составляет всего 5,6 процента.

Какие модели подорожают сильнее всего?

Согласно результатам исследования, наибольший рост цен ожидается прежде всего у моделей Radeon RX 9070 КсТ и RX 9060 КсТ 16GB. Интересно, что обычная RX 9070 с аналогичным объёмом памяти 16 GB не подорожает столь же резко.

Анализ текущих цен на крупнейшей китайской торговой площадке ДжД.ком показал, что заметных изменений в стоимости продукции AMD пока не наблюдается. При этом видеокарты GeForce RTX 50 компании NVIDIA, являющейся главным конкурентом, уже успели значительно подорожать.

Рыночная ситуация и конкурентное преимущество

В результате розничная разница между ценами конкурирующих карт AMD и NVIDIA сейчас достигла исторического максимума. Поэтому видеокарты AMD Radeon остаются для покупателей более доступной и выгодной альтернативой.

По словам экспертов, новая ценовая политика для китайского рынка постепенно может повлиять и на другие регионы. Несмотря на некоторое повышение цен, существующая разница помогает продукции AMD укреплять позиции на мировом рынке.