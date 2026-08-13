В Таджикистане введено новое правило для чтения молитв: теперь этот обряд могут проводить не все

В Таджикистане обновлён порядок проведения религиозных обрядов, связанных с чтением молитв. Отныне официально проводить такие обряды могут только уполномоченные религиозные служители.

Об этом Комитет по делам религии, регулированию традиций и обрядов Таджикистана сообщил в письменном ответе на запрос «Асиа-Плус».

Когда утверждён новый порядок?

По данным комитета, приказ, устанавливающий новые правила, был подписан 3 июня. В документе чётко указано, кто может проводить обряд чтения молитв и каким требованиям эти лица должны соответствовать.

Проводить обряд могут следующие религиозные служители:

члены Совета улемов;

главные имам-хатыбы центральных соборных мечетей;

имам-хатыбы соборных мечетей;

имамы мечетей, где совершается пятикратная молитва;

заместители имам-хатыбов и имамов;

муэдзины, специально уполномоченные религиозной организацией.

Согласно новому порядку, право проводить обряд чтения молитв предоставлено религиозным служителям из установленного перечня.

Какие ограничения предусмотрены?

Религиозные служители обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, проводить обряды в рамках законодательства Таджикистана и не препятствовать обращению граждан за медицинской помощью.

Кроме того, запрещено читать молитвы для женщин и детей без участия их махрамов.

По данным комитета, религиозные служители могут помогать обратившимся к ним гражданам удовлетворять их религиозные потребности, читая молитвы в соответствии с шариатом.

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