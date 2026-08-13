«ПСЖ» обыграл «Астон Виллу» и завоевал Суперкубок УЕФА!

·50·Спорт
«ПСЖ» обыграл «Астон Виллу» и завоевал Суперкубок УЕФА!

На великолепном стадионе «Ред Булл Арена» в австрийском Зальцбурге первый трофей текущего сезона европейского футбола — Суперкубок УЕФА — нашёл своего обладателя. В бескомпромиссном матче встретились победитель Лиги чемпионов французский «ПСЖ» и триумфатор Лиги Европы английская «Астон Вилла».

Подопечные Луиса Энрике в напряжённой и драматичной встрече победили со счётом 2:1 и второй год подряд увезли в свой музей главный Суперкубок континента.

Голы Кварацхелии и Дуэ принесли «ПСЖ» победу

Как и ожидалось, матч начался с непрерывных атак парижан. Быстрый гол не заставил себя ждать: на 20-й минуте Хвича Кварацхелия прорвался сквозь оборону соперника и открыл счёт — 1:0.

Незадолго до конца первого тайма английскому клубу удалось сравнять счёт. На 45-й минуте Маджо оставил не у дел голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и сделал счёт на табло 1:1.

Во втором тайме Луис Энрике выпустил на поле Усмана Дембеле, ещё больше усилив линию атаки. Это принесло результат — на 61-й минуте молодой талант Дезире Дуэ забил победный гол парижан и решил судьбу кубка — 2:1.

Суперкубок УЕФА-2026

«ПСЖ» (Франция) — «Астон Вилла» (Англия) — 2:1

12 августа. Зальцбург, «Ред Булл Арена».

  • Голы: Кварацхелия (20), Дуэ (61) — Маджо (45).

  • «ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Эрнандес, 75), Заир-Эмери, Витинья, Невеш (Руис, 75), Аклиуш (Дембеле, 46), Кварацхелия (Бералдо, 88), Дуэ (Маюлу, 87).

  • «Астон Вилла»: Бизо, Кэш, Линделёф, Торрес (Мингз, 79), Матсен, Камара (Богард, 72), Гомес (Баркли, 79), Макгинн (Эллисон, 73), Хеммингс, Буэндия, Маджо (Абрахам, 72).

  • Предупреждения: Торрес (51), Гомес (64), Макгинн (72).

Гегемония команды Луиса Энрике продолжается

Благодаря этой победе «ПСЖ» вновь начал новый сезон с ещё одним престижным трофеем и укрепил свою гегемонию. «Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери боролась до последних минут, но не смогла противостоять мастерству и опыту парижан.

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Пари Сен-ЖерменАстон ВиллаСуперкубок УЕФАХвича КварацхелияЛуис Энрике
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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