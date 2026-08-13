Златко Далич назначен главным тренером национальной сборной ОАЭ!

·32·Спорт
Златко Далич назначен главным тренером национальной сборной ОАЭ!

В азиатском футболе и регионе Ближнего Востока состоялось очередное громкое и масштабное назначение. Футбольная ассоциация Объединённых Арабских Эмиратов (УАЭФА) официально объявила 59-летнего известного хорватского специалиста Златко Далич новым главным тренером национальной сборной ОАЭ.

На этом посту Далич сменил опытного румынского тренера Космина Оларою (Космин Олăроиу).

Обладатель серебра ЧМ-2018 и бронзы ЧМ-2022

Златко Далич считается одним из самых успешных и стабильных тренеров национальных сборных в мировом футболе. С 2017 года он непрерывно руководил национальной сборной Хорватии.

Под его руководством сборная Хорватии добилась выдающихся результатов:

  • ЧМ-2018 (Россия): дошла до финала мундиаля и завоевала исторические серебряные медали;

  • ЧМ-2022 (Катар): повторила успех на чемпионате мира и выиграла бронзовую медаль.

После завершения турнира ЧМ-2026 опытный специалист завершил свою 9-летнюю легендарную работу в национальной сборной Хорватии.

Тренер, знакомый Азии

Футбол ОАЭ и Ближнего Востока вовсе не чужд для Далич. В своё время он руководил клубом «Ал-Айн» из ОАЭ, вывел его в финал Лиги чемпионов АФК и прекрасно знает местную футбольную среду.

Футбольная ассоциация ОАЭ рассчитывает благодаря уникальному опыту Далич на крупных турнирах вывести национальную сборную на новый уровень и добиться достойных результатов на международной арене.

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Златко ДаличОбъединенные Арабские ЭмиратыХорватияАль-АйнКосмин Олэрою
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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