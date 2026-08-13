ДжОНЙ неожиданно приехал на свадьбу поклонницы и удивил её

Увидев просьбу поклонницы в Instagram, ДжОНЙ не оставил её без внимания. Певец отправился из Москвы в Анапу и 8 августа неожиданно приехал на свадьбу своей поклонницы.

Поклонница обратилась к певцу

Невеста обратилась к ДжОНЙ через Instagram и пригласила его на свою свадьбу. Она рассказала, что на протяжении последних двух лет переживала трудные времена, а знакомство с будущим супругом стало одним из самых важных событий в её жизни.

Увидеть на своей свадьбе любимого певца было большой мечтой невесты.

Увидев обращение поклонницы, ДжОНЙ решил исполнить её желание.

Отправился из Москвы в Анапу

В ответ на обращение певец приехал из Москвы в Анапу и устроил молодожёнам неожиданный сюрприз на свадебном торжестве.

Визит ДжОНЙ на свадьбу стал незабываемым моментом как для гостей, так и для новой семьи.

Что бы вы почувствовали, если бы ваш любимый певец неожиданно приехал на вашу свадьбу? Напишите своё мнение в комментариях и поделитесь новостью с друзьями.