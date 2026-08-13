Мексиканские предприниматели создали «кожу» из обычного кактуса: почему именно кактус?
Два мексиканских предпринимателя создали из кактуса нопаль материал, который может стать альтернативой коже животных. Этот материал, получивший название Дессерто, используется в индустрии моды для изготовления сумок, обуви и других изделий.
Как кактус превращается в «кожу»?
Дессерто изготавливают из листьев кактуса нопаль. Его главное преимущество заключается в том, что при производстве материала не используется кожа животных.
Обычный пустынный кактус в будущем может стать экологичной альтернативой коже животных в индустрии моды.
Почему именно кактус?
Кактус нопаль устойчив к засухе и требует меньше воды по сравнению со многими другими сельскохозяйственными культурами. Поэтому его выращивание также считается интересным решением с точки зрения экономии ресурсов.
Из созданного материала можно производить сумки, обувь и различные модные аксессуары.
Новые возможности для индустрии моды
На фоне растущего интереса к альтернативам традиционному производству кожи Дессерто, изготовленный из кактуса, становится одним из вариантов, основанных на экологичном подходе.
Купили бы вы сумку или обувь из «кожи», изготовленной из кактуса? Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй с друзьями.
…