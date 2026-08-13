Кубок лиг: Лионель Месси вернулся, но Интер Майами выбыл из турнира

·1·Спорт
Кубок лиг: Лионель Месси вернулся, но Интер Майами выбыл из турнира

В Кубке лиг, проходящем в регионе Северной и Центральной Америки, продолжают фиксироваться результаты, удивляющие болельщиков. Во второй игровой день турнира представитель МЛС Интер Майами, считавшийся одним из главных фаворитов, был вынужден прекратить борьбу уже на групповом этапе. Турнир находится в центре внимания футбольной общественности благодаря сложной системе и неожиданным поворотам. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, одним из главных событий вчерашних матчей стало возвращение Лионеля Месси на поле. Легендарный форвард ранее говорил, что ему тяжело играть после смерти отца, однако удивил всех, заявив о готовности выйти на поле в день матча. Несмотря на то что он не тренировался в течение недели, Месси приехал на стадион, чтобы помочь команде, и сыграл во втором тайме.

Тяжёлое поражение для Интер Майами

До начала турнира Интер Майами считался одним из главных фаворитов и должен был крупно победить Леон. Однако состояние команды оставляло желать лучшего. Херман Бертерраме ещё не полностью восстановился после травмы, а Луис Суарес не смог выйти на поле из-за дисквалификации. Несмотря на это, возвращение Лионеля Месси в состав и его активная игра подарили болельщикам положительные эмоции даже в безнадёжной ситуации.

Тем не менее хозяева упустили преимущество. Ведя в счёте после первого тайма, Интер Майами в итоге уступил со счётом 2:3. Хотя Лионель Месси активно участвовал в организации атак и выделялся яркими идеями, ошибки команды в обороне дорого ей обошлись. Стало ясно, что в текущем сезоне клуб не сможет завоевать Кубок лиг.

Преимущество представителей Лиги МКс

Согласно анализу турнира, в текущем сезоне клубы мексиканской Лиги МКс демонстрируют значительно более выгодное положение по сравнению с соперниками из МЛС. Леон продолжает удивлять всех своей стабильной игрой. Кроме того, Монтеррей, Крус Асуль, Клуб Америка и Толука уже стали одними из самых опасных соперников турнира.

По мнению специалистов, в текущем сезоне Кубок лиг стал самым конкурентным и бескомпромиссным турниром за последние годы. Хотя календарь матчей и правила группового этапа могут показаться немного сложными и запутанными, они дарят болельщикам по-настоящему драматичные моменты. Успешное выступление мексиканских команд ещё больше усиливает интригу турнира.

Лионель МессиИнтер МайамиКубок лигМЛСЛига MX
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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