Семеньо: «Против Хорватии нам нужно защищаться вместе все 90 минут»

Нападающий сборной Ганы Антуан Семеньо принял участие в пресс-конференции перед матчем против Хорватии в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Форвард отметил, что важнейшим аспектом текущей игровой модели команды является дисциплина в обороне и слаженность действий на протяжении всей встречи.

«Для команды самое главное — вместе защищаться в течение 90 минут, чтобы добиться нужного результата. Именно эту задачу мы должны выполнить», — заявил Семеньо.

Он добавил, что в своих предыдущих клубах также уделялось большое внимание оборонительным функциям, и он привык к такому стилю игры.

«В команде, где я играл раньше, мы также достаточно много оборонялись. Поэтому для меня это не в новинку», — сказал футболист.

По словам Семеньо, игроки Ганы хорошо понимают ситуацию в группе, однако команда не должна забывать, что еще ничего не решено.

«Все прекрасно понимают, что происходит, и довольны текущим положением. Но нам не следует забегать вперед», — добавил форвард.

Для справки: перед последним туром Англия и Гана имеют по 4 очка. Хорватия следует за ними с 3 очками, а Панама пока не набрала ни одного балла.