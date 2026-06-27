Фабио Каннаваро: «ДР Конго — самый удобный соперник для нас»

·61·Спорт
Фабио Каннаваро: «ДР Конго — самый удобный соперник для нас»

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился своими мыслями перед матчем против ДР Конго в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Итальянский специалист отметил, что в составе соперника есть опытные и физически мощные футболисты. В то же время он считает этот поединок самым удобным в группе с точки зрения возможностей Узбекистана.

«ДР Конго — сильная команда. В их составе есть опытные и очень мощные физически игроки. Тем не менее, этот матч для нас самый удобный с точки зрения шансов», — заявил Каннаваро.

Главный тренер также добавил, что еще в момент жеребьевки понимал, что игры против Колумбии и Португалии не будут легкими.

«Когда проходил жребий группового этапа, я понимал, что играть против Колумбии и Португалии будет сложно. Теперь же мы выходим на поле против относительно более удобного соперника», — цитирует его официальный сайт ФИФА.

Напомним, что сборная Узбекистана в первых двух турах уступила Колумбии со счетом 1:3, а Португалии — 0:5.

Матч между ДР Конго и Узбекистаном состоится 28 июня на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США.

Фабио КаннавароДР КонгоУзбекистанКолумбия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Суперкомпьютер предсказал победителя матча: Португалия или КолумбияСуперкомпьютер предсказал победителя матча: Португалия или КолумбияСегодня, 00:07Тарханов оценил выступление Узбекистана на чемпионате мираТарханов оценил выступление Узбекистана на чемпионате мираСегодня, 00:01Араухо не сыграл ни одной минуты на двух чемпионатах мира подряд...Араухо не сыграл ни одной минуты на двух чемпионатах мира подряд...Вчера, 21:30Иван Перишич сделал громкое заявление перед решающим матчем против ГаныИван Перишич сделал громкое заявление перед решающим матчем против ГаныВчера, 20:37Семеньо: «Против Хорватии нам нужно защищаться вместе все 90 минут»Семеньо: «Против Хорватии нам нужно защищаться вместе все 90 минут»Вчера, 20:30Победа Сенегала над Ираком запомнилась фотоисториейПобеда Сенегала над Ираком запомнилась фотоисториейВчера, 19:39
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш