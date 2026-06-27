Фабио Каннаваро: «ДР Конго — самый удобный соперник для нас»

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился своими мыслями перед матчем против ДР Конго в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Итальянский специалист отметил, что в составе соперника есть опытные и физически мощные футболисты. В то же время он считает этот поединок самым удобным в группе с точки зрения возможностей Узбекистана.

«ДР Конго — сильная команда. В их составе есть опытные и очень мощные физически игроки. Тем не менее, этот матч для нас самый удобный с точки зрения шансов», — заявил Каннаваро.

Главный тренер также добавил, что еще в момент жеребьевки понимал, что игры против Колумбии и Португалии не будут легкими.

«Когда проходил жребий группового этапа, я понимал, что играть против Колумбии и Португалии будет сложно. Теперь же мы выходим на поле против относительно более удобного соперника», — цитирует его официальный сайт ФИФА.

Напомним, что сборная Узбекистана в первых двух турах уступила Колумбии со счетом 1:3, а Португалии — 0:5.

Матч между ДР Конго и Узбекистаном состоится 28 июня на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США.