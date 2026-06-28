Тарханов оценил выступление Узбекистана на чемпионате мира

Российский тренер Александр Тарханов оценил участие сборной Узбекистана в чемпионате мира 2026 года.

По мнению специалиста, было бы неправильно подвергать жесткой критике сборную Узбекистана, которая впервые в своей истории принимает участие в мундиале, за полученные результаты. Поскольку сам выход на чемпионат мира считается огромным успехом для футбола страны.

«К ним нельзя предъявлять претензии. Узбекистан впервые вышел на чемпионат мира. Само участие в мундиале — это большое достижение. Команда получила важный опыт и к следующему чемпионату мира будет готова еще лучше», — отметил Тарханов.

В то же время российский тренер невысоко оценил шансы Узбекистана на выход в плей-офф текущего турнира.

«В этот раз им будет трудно выйти в следующий раунд, так как они пропустили слишком много голов», — цитирует его телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро в первых двух турах уступила Колумбии со счетом 1:3, а Португалии — 0:5.

В последнем матче группового этапа «Белые волки» сразятся с ДР Конго. Хотя команда сохраняет теоретический шанс на выход в плей-офф, большой отрицательный разница мячей значительно усложняет задачу.