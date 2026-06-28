Суперкомпьютер предсказал победителя матча: Португалия или Колумбия
Сегодня, 28 июня, мы станем свидетелями настоящего центрального противостояния в группе «К» ЧМ-2026. Перед крайне важным матчем между сборными Португалии и Колумбии, который определит победителя группы, знаменитый Opta суперкомпьютер обнародовал свои прогнозы.
Что говорят расчеты?
Согласно цифровому анализу Opta Аналйст, португальцы считаются явными фаворитами в сегодняшнем поединке. Однако представителей Южной Америки также нельзя недооценивать.
Вероятности победы, представленные суперкомпьютером, выглядят следующим образом:
Команда
Вероятность победы
Португалия
48,9%
26,0%
Ничья (оставшаяся вероятность)
25,1%
Из цифр видно, что искусственный интеллект оценивает успех представителей Европы почти в 50 процентов. Победа Колумбии оценена несколько ниже — на уровне 26 процентов.
Ситуация в группе «К»: Битва за лидерство
Эта встреча — не просто вопрос престижа, а настоящая битва не на жизнь, а на смерть за первое место в группе и более удобного соперника перед плей-офф. После первых двух туров положение команд следующее:
Колумбия — 6 очков: Показав стопроцентный результат в двух матчах, команда лидирует в группе. Им сегодня будет достаточно даже ничьей, чтобы сохранить первое место.
Португалия — 4 очка: Занимает второе место. Если португальцы хотят выйти в следующий этап в качестве победителя группы, сегодня на поле они должны бороться только за победу.
Чья тактика сработает в сегодняшнем суперматче? Оправдаются ли цифры суперкомпьютера или колумбийцы в очередной раз разобьют все прогнозы? Это покажет жаркая битва на зеленом газоне!
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