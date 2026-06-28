Суперкомпьютер предсказал победителя матча: Португалия или Колумбия

·129·Спорт
Суперкомпьютер предсказал победителя матча: Португалия или Колумбия

Сегодня, 28 июня, мы станем свидетелями настоящего центрального противостояния в группе «К» ЧМ-2026. Перед крайне важным матчем между сборными Португалии и Колумбии, который определит победителя группы, знаменитый Opta суперкомпьютер обнародовал свои прогнозы.

Что говорят расчеты?

Согласно цифровому анализу Opta Аналйст, португальцы считаются явными фаворитами в сегодняшнем поединке. Однако представителей Южной Америки также нельзя недооценивать.

Вероятности победы, представленные суперкомпьютером, выглядят следующим образом:

Команда

Вероятность победы

Португалия

48,9%

Колумбия

26,0%

Ничья (оставшаяся вероятность)

25,1%

Из цифр видно, что искусственный интеллект оценивает успех представителей Европы почти в 50 процентов. Победа Колумбии оценена несколько ниже — на уровне 26 процентов.

Ситуация в группе «К»: Битва за лидерство

Эта встреча — не просто вопрос престижа, а настоящая битва не на жизнь, а на смерть за первое место в группе и более удобного соперника перед плей-офф. После первых двух туров положение команд следующее:

  • Колумбия — 6 очков: Показав стопроцентный результат в двух матчах, команда лидирует в группе. Им сегодня будет достаточно даже ничьей, чтобы сохранить первое место.

  • Португалия — 4 очка: Занимает второе место. Если португальцы хотят выйти в следующий этап в качестве победителя группы, сегодня на поле они должны бороться только за победу.

Чья тактика сработает в сегодняшнем суперматче? Оправдаются ли цифры суперкомпьютера или колумбийцы в очередной раз разобьют все прогнозы? Это покажет жаркая битва на зеленом газоне!

ПортугалКолумбияОпта
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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