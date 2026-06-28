ЧМ-2026. Искусственный интеллект дал неожиданный прогноз на Узбекистан

·37·Спорт
ЧМ-2026. Искусственный интеллект дал неожиданный прогноз на Узбекистан

Начинается самый решающий и захватывающий этап группового стадии ЧМ-2026 по футболу. Перед жизненно важным матчем нашей национальной сборной против ДР Конго, который определит судьбу команды в группе, известный суперкомпьютер Opta опубликовал свои аналитические данные.

Искусственный интеллект для этого противостояния смоделировал ровно 25 тысяч виртуальных игр и рассчитал возможные результаты. Насколько суровым оказался вердикт компьютера для наших игроков?

Что говорят цифры? Кто фаворит?

Согласно полученному цифровому анализу, на этот раз ИИ полностью отдал преимущество представителям Африки. Расчеты Opta выглядят следующим образом:

  • Вероятность победы ДР Конго: 48,9 процента

  • Вероятность победы Узбекистана: 26,8 процента

  • Вероятность ничьей: 24,3 процента

Как видно, компьютер оценил шансы соперника почти в два раза выше, чем наших футболистов. Однако это всего лишь сухая математика и прогнозы, а настоящий футбол всегда решается на зеленом поле!

Ситуация в группе: пути назад нет!

Для наших игроков даже ничья в этом матче не будет удовлетворительным результатом. Положение после двух туров заставляет нас играть только на победу:

Текущая ситуация: Сборная ДР Конго занимает 3-е место в группе с одним очком. Национальная сборная Узбекистана после двух игр остается без очков на 4-й позиции. Чтобы сохранить надежду на выход в следующий этап, нам необходимо показать настоящий бой на поле!

Когда начнется матч?

Это жаркое и важное противостояние начнется в 04:30 по ташкентскому времени. Сможет ли наша национальная сборная разбить этот холодный прогноз искусственного интеллекта и подарить болельщикам историческую победу?

Как вы думаете, с каким счетом закончится игра? Оставляйте свои прогнозы в комментариях и делитесь статьей с близкими!

УзбекистанДР КонгоОптаТашкент
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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